GTA 6: Überraschung – Dieses Spiel war länger in der Entwicklung als Rockstars Open-World-Epos

„GTA 6“ befindet sich seit laut Publisher Take-Two seit fünf Jahren in der Entwicklung. Doch in dieser Woche erscheint ein Spiel, an dem noch weitaus länger gearbeitet wurde - und bei dem man es im ersten Moment womöglich nicht vermuten würde.

Die durchschnittliche Entwicklungszeit für Videospiele variiert stark und ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig: Kleine Indie-Spiele können in einer Zeitspanne von sechs Monaten bis wenigen Jahren fertiggestellt werden, während große Triple-A-Titel in der Regel drei bis sieben Jahre in Anspruch nehmen. Und natürlich gibt es in beiden Fällen auch Ausnahmen.

CD Projekt RED arbeitete beispielsweise über acht Jahre an „Cyberpunk 2077“, und Rockstar Games benötigte für „Red Dead Redemption 2“ ebenfalls acht Jahre. Aktuell werkelt das Studio an „GTA 6“, einem ähnlichen Mammutprojekt. Im Mai enthüllte ein Ex-Mitarbeiter, dass die Entwicklung am kommenden Open-World-Abenteuer bereits 2018 begann, während Publisher Take-Two kurz darauf erklärte, dass man im Jahr 2020 „ernsthaft mit der Entwicklung“ startete.

Dementsprechend ist „GTA 6“ bereits seit mindestens fünf Jahren in Arbeit, möglicherweise sogar länger – und die Entwicklungszeit könnte sich noch weiter ziehen. Doch überraschenderweise erscheint diese Woche ein neues Spiel, dessen Produktion sogar noch früher begann. Und das würde man auf den ersten Blick wohl kaum erwarten.

Donkey Kong Bananza war fast acht Jahre in der Entwicklung

Bei dem besagten Titel handelt es sich nämlich um „Doney Kong Bananza“, das am 17. Juli exklusiv für die Switch 2 veröffentlicht wird. Wie Produzent Kenta Motokura und Game Director Kazuya Takahashi jetzt nämlich in einem Interview mit La Vanguardia (via TheGamer) verraten haben, befindet sich das kommende Jump & Run seit fast acht Jahren in der Entwicklung.

„Ich kann Ihnen keine sehr genauen Details nennen, aber ich kann Ihnen sagen, dass wir mit der Entwicklung begonnen haben, nachdem wir Super Mario Odyssey (2017) fertiggestellt hatten“, so Motukura, als er nach dem Beginn der Entwicklung gefragt wurde. Dementsprechend ist es auch keine Überraschung, dass das Spiel ursprünglich noch für die erste Switch erscheinen sollte. Nachdem das Team von der Switch 2 erfahren hatte, entschied man sich jedoch den Titel für die neue Konsole umzusetzen.

„Entwicklung“ ist natürlich ein breit gefächerter Begriff und es ist anzunehmen, dass einige Jahre für die Vorproduktion genutzt wurden, zumal das verantwortliche Studio auch an „Bowser’s Fury“ für die Neuauflage von „Super Mario 3D World“ arbeitete und Game Director Takahashi sich Nintendo erst im Jahr 2020 anschloss. Da „Donkey Kong Bananza“ im Vergleich zu „GTA 6“ oder anderen Open-World-Spielen jedoch deutlich kleiner ausfallen wird, ist die lange Entwicklungszeit dennoch überaus beachtlich.

„Es war der richtige Zeitpunkt, um dieses Spiel zu entwickeln“

Dafür mussten Fans auch lange auf die Rückkehr des beliebten Affen warten: „Donkey Kong Bananza“ ist das erste brandneue Videospiel mit dem ikonischen Nintendo-Charakter seit über elf Jahren. Der letzte Titel der Reihe wurde im Februar 2014 mit „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“ für die Wii U (und später für die Switch) veröffentlicht.

Warum die Wartezeit so lang ausfiel? Diese Frage beantwortete Motokura ebenfalls im Interview: „Bei Nintendo entwickeln wir viele Arten von Spielen, und wir überlegen immer, was am besten zu der Art von Spielerfahrung passt, die wir gerade schaffen möchten. Wir waren der Meinung, dass dies der richtige Zeitpunkt war, um dieses Spiel zu entwickeln.“

Und die lange Wartezeit dürften sich lohnen, denn mit „Donkey Kong Bananza“ können die Spieler vermutlich einen Titel vom Kaliber eines „Super Mario Odyssey“ erwarten. Schließlich war Motokura, der nun als Produzent fungiert, zuvor als Game Director hauptverantwortlich für Marios letztes großes 3D-Abenteuer.

Zudem versprechen innovative Gameplay-Mechaniken und die Voxel-Technologie, die eine vollständig zerstörbare Umgebung ermöglicht, jede Menge Spielspaß. Und auch die ausgedehnte Entwicklungszeit unterstreicht, dass Nintendo sich die nötige Zeit genommen hat, um die gewohnte Qualität abzuliefern.

