Hell is Us: Entwicklung meistert wichtigen Meilenstein – Studio über geplante Überraschungen

Hell is Us:

In einem Beitrag auf Steam lieferte Rogue Factor ein Update zum kommendem Action-Adventure "Hell is Us". Dabei sprach das Studio über den aktuellen Stand der Entwicklung und stellte zudem Überraschungen in Aussicht.

Zusammen mit dem Publisher Nacon arbeitet das Entwicklerstudio Rogue Factor am Action-Adventure „Hell is Us“, das im Sommer unter anderem für die PS5 erscheinen soll.

Auf Steam veröffentlichte das Studio nun ein Status-Update und gab bekannt, dass „Hell is Us“ kürzlich den Gold-Status erreicht hat. Damit ist die Entwicklung des düsteren Abenteuers abgeschlossen und einer Veröffentlichung Anfang September für PC und Konsolen steht nichts mehr im Wege.

„Nach jahrelanger Arbeit, unzähligen kreativen Entscheidungen und einer Menge Leidenschaft, die in das Spiel geflossen ist… Hell is Us ist offiziell Gold gegangen“, kommentierte das Studio den finalen Meilenstein der Entwicklung.

„Das bedeutet, dass die finale Version feststeht und bereit ist, am 4. September veröffentlicht zu werden.“

Rogue Factor plant Überraschungen

Die verbleibende Zeit bis zur Veröffentlichung von „Hell is Us“ können die Entwickler nicht nur für Optimierungen und Fehlerbehebungen nutzen, die mit einem möglichen Day-One-Update ins Spiel integriert werden. Darüber hinaus kündigte Rogue Factor an, mehrere Überraschungen für die Spieler in petto zu haben.

Da die Verantwortlichen hierbei jedoch keine konkreten Details nannten, bleibt abzuwarten, worauf sich die Community freuen darf.

Denkbar wäre unter anderem, dass Rogue Factor die Anfang Juni angekündigte Demo auf weitere Plattformen ausweitet. In der ursprünglichen Ankündigung war lediglich die Rede von einer PC-Version. Eine Entscheidung, die bei vielen Spielern auf wenig Gegenliebe stieß.

Auch geplante Inhalte nach dem Launch könnten zu den Überraschungen gehören, die das Studio vorstellen möchte.

Ein düsteres Abenteuer in einem fiktiven Europa

In „Hell of Us“ führt der Weg der Spieler nach Hadea, ein Land in einem fiktiven Europa der 1990er Jahre. Nach einem Bürgerkrieg wird die Welt von einer mysteriösen Katastrophe heimgesucht, die dafür sorgt, dass bizarre und gefährliche Kreaturen, die sogenannten Hollow Walkers, die Welt bevölkern.

Da moderne Waffen gegen sie nutzlos sind, greifen die Menschen und auch der Protagonist Rémi auf Waffen wie Schwerter, Speere oder Äxte zurück und setzen bei den Auseinandersetzungen mit den Hollow Walkers auf den Nahkampf.

„Hell is Us“ erscheint am 4. September 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Hell is Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren