Indiana Jones und der Große Kreis: Fortsetzung bereits in Arbeit? Stellenanzeige liefert Hinweise

Was kommt nach „Indiana Jones und der Große Kreis“? Eine neue Stellenanzeige von MachineGames deutet darauf hin, dass das schwedische Studio bereits an einer Fortsetzung mit dem weltbekannten Archäologen arbeitet.

Bekannt wurde MachineGames, das 2010 von Bethesdas Muttergesellschaft ZeniMax Media übernommen wurde, durch die „Wolfenstein“-Reihe. Im Dezember 2024 wagte sich das schwedische Studio dann an eine neue Herausforderung und lieferte mit „Indiana Jones und der Große Kreis“ erstmals ein Spiel ab, das auf einer anderen IP basiert.

Und das mit Erfolg: Das Action-Abenteuer mit dem weltbekannten Archäologen konnte sehr gute Test-Wertungen einheimsen und fand auch bei den Fans Anklang. Bis Ende Dezember zogen bereits vier Millionen Spieler mit Indy los. Mit dem PS5-Release Mitte April erfuhren die Verkaufszahlen dann nochmals einen kräftigen Schub.

Dementsprechend erscheint es auch nicht verwunderlich, dass sich offenbar bereits eine Fortsetzung zu „Indiana Jones und der Große Kreis“ in der Entwicklung befindet. Eine offizielle Ankündigung steht zwar noch aus, doch eine aktuelle Stellenanzeige liefert zwei ziemlich eindeutige Hinweise.

MachineGames: Mitarbeiter mit Erfahrung in Film & Popkultur gesucht

Wie Tech4Gamers entdeckt hat, ist MachineGames derzeit auf der Suche nach einem Senior Concept Artist. Das entsprechende Jobangebot findet sich auf der Webseite von ZeniMax. Zwar wird ein „Indiana Jones“-Sequel nicht namentlich erwähnt, doch vor allem zwei Passagen in den gewünschten Qualifikationen und den bevorzugten Fähigkeiten lassen aufhorchen.

Gesucht werden nämlich Bewerber mit „Berufserfahrung in der Spiele- und/oder Filmbranche“ und „Kenntnissen der Unterhaltungsbranche (z. B. Popkultur, Filme, Spiele, Comics)“. Diese beiden Punkte deuten stark darauf hin, dass es sich beim nächsten Projekt von MachineGames wohl mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Nachfolger von „Indiana Jones und der Große Kreis“ handelt.

Eine offizielle Ankündigung des Titels dürfte aber noch auf sich warten lassen: Da das Studio einen Concept Artist sucht, befindet sich das Spiel vermutlich noch in der Konzeptionsphase – wie die Jobbeschreibung bereits vermuten lässt. Zudem dürfte das Team bis vor wenigen Wochen auch noch mit dem PS5-Port von „Indiana Jones und der Große Kreis“ beschäftigt gewesen sein.

Mehr Indy-Abenteuer in Sicht: DLC und mögliche Fortsetzung

Darüber hinaus arbeitet MachineGames derzeit an „Der Orden der Riesen“. Dabei handelt es sich um einen große Story-DLC für „Indiana Jones und der Große Kreis“, die am 4. September 2025 für di PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen wird. In der Erweiterung geht es für Indy zurück in die italienische Hauptstadt, doch dieses Mal führt ihn das Abenteuer über die Mauern der Vatikanstadt hinaus, in die geschäftigen Straßen Roms, bis hinab in die Katakomben.

Zu einer möglichen Fortsetzung äußerte sich Mitte April auch schon Phil Spencer in einem Interview und erklärte: „Wir sind der Meinung, dass dieses Franchise ein Leben hat. Und dabei möchte ich es einfach belassen.“

Dass Fans in Zukunft mehr Spiele mit Indy erwarten können, deutete außerdem auch schon der Insider Daniel Richtman im vergangenen Dezember an. Untermauert wurden die Gerüchte zudem von Windows Central-Journalist und Xbox-Insider Jez Corden.

Genug Geschichten gebe es schließlich ohnehin zu erzählen, wie Vizepräsident und General Manager von Lucasfilm Games, Douglas Reilly, ebenfalls im Dezember verriet: „Ich denke, wir sind immer auf der Suche nach tollen Geschichten. Und die gute Nachricht ist, dass es zwischen den Filmen viel Platz gibt, in dem wir immer mehr Indiana Jones-Geschichten erzählen könnten, die meiner Meinung nach super interessant wären.“

