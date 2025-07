PS2: Erfolg nur dank Dreamcast? Ohne Herausforderer keine Innovation, sagt Ex-Sega-Manager

Mit über 160 Millionen verkauften Einheiten ist die PS2, die am 4. März 2000 in Japan auf den Markt kam, die erfolgreichste Spielekonsole aller Zeiten. Im September des letzten Jahres wurde der Konsole sogar die besondere Ehre zuteil, in das japanische Nationalmuseum für Natur und Wissenschaft aufgenommen zu werden. Dort reiht sie sich nun neben ikonischen technischen Errungenschaften wie dem VHS-Format, Sonys Walkman, oder dem ersten LCD-Taschenrechner ein.

Doch hat Sony den enormen Erfolg der PS2 vielleicht auch Sega und der Dreamcast zu verdanken? Die Konsole, die ihrer Zeit voraus war, spornte den PlayStation-Hersteller schließlich zu Höchstleistungen an – davon ist zumindest Peter Moore überzeugt. Moore war bis 2003 für Sega tätig und an der Entwicklung der Dreamcast beteiligt. Später stieg er zum Präsident und COO von Sega of America auf, bevor er zu Microsoft wechselte und dort maßgeblich an der Einführung der Xbox 360 mitwirkte.

Peter Moore: Dreamcast ebnete der PS2 den Weg

In einem Interview mit The Game Business (via GamesRadar) sprach Moore kürzlich über das bevorstehende 20. Jubiläum der Xbox 360, die Ende 2005 auf den Markt kam. Er erklärte, dass „die Dreamcast den Staffelstab an die Xbox 360 weiterreichte, die dank Microsofts Ressourcen auf den Grundlagen der Sega Dreamcast aufbauen konnte“. Doch Segas Konsole, die im März 2001, nicht einmal drei Jahre nach ihrem Launch ihr Ende fand, legte laut Moore auch den Grundstein für die PS2.

Zwar gibt der ehemalige Sega- und Microsoft-Manager zu, dass die Dreamcast „nicht gegen den Koloss PS2 würde bestehen können“, ebenso wenig wie die ursprüngliche Xbox und Nintendos GameCube. Dennoch sei die Sega-Konsole mitverantwortlich für den Erfolg der PS2.

„Jeder Platzhirsch braucht einen Herausforderer, der ihm ins Gesicht schlägt, nicht wahr? Und wissen Sie, aus Segas Perspektive hielt es PlayStation ehrlich – sie hätten die Leistung der PlayStation 2 nicht ohne das Gespenst der Dreamcast erreicht“, erläuterte Moore. „Sie mussten sich steigern.“

Darüber hinaus habe die Dreamcast auch die Ära des Online-Gamings eingeläutet, schließlich war es die erste Konsole, die standardmäßig mit einem Modem ausgestattet war. Aus diesem Grund bezeichnete auch Moore die Dreamcast aufgrund ihrer Online-Fähigkeiten als wahren „Wegbereiter“.

Xbox 360: Microsofts Milliarden-Rettung

Im selben Interview sprach Moore natürlich auch ausführlich über die Xbox 360 und thematisierte eine kritische Phase, die beinahe den Untergang der Xbox-Marke bedeutet hätte: den „Red Ring of Death“. Der Hardwarefehler plagte vor allem frühe Modelle der Konsole und sorgte dafür, dass sie unbrauchbar wurden. Und für Microsoft folgte ein entscheidender Moment.

Wie Moore enthüllte, traf man die Entscheidung, den „Knochenhaufen an [Xbox 360]-Konsolen“ zu reparieren. Um den betroffenen Spielern möglichst schnell Hilfe zu leisten, wurden über Nacht Ersatzgeräte versandt, werden die beschäftigten Konsolen zurück an Microsoft gingen. Doch vor allem die Kosten für die Speditionsunternehmen stiegen unermesslich.

1,15 Milliarden Dollar kostete die Rettungsaktion, wie Moore enthüllte. Und ein Großteil des Geldes steckt im „Overnight-Versand mit FedEx, UPS und DHL oder was auch immer damals genutzt wurde.“ Doch er ergänzte: „Eines werde ich immer sagen: Das war für uns ein entscheidender Moment. Hätten wir nicht getan, was wir taten, bin ich mir nicht sicher, ob es die Marke Xbox heute noch gäbe.“

