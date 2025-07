PS5:  Ghost of Yotei bekommt dank State of Play einen Schub, führt aber nicht bei den Vorbestellungen

Weitere Neuveröffentlichungen stehen bevor, darunter einige in den kommenden Tagen. Viele dieser Games lassen sich vorbestellen, wobei die regelmäßig aktualisierten Vorverkaufs-Charts im PlayStation Store Hinweise darauf geben, welche Titel besonders gute Erfolgsaussichten haben.

Ready or Not erreicht erneut Doppelführung

Aktuell sehr erfolgreich ist ein Shooter, der in den vergangenen Wochen aufgrund angekündigter Einschnitte und anschließender Review-Bombings für Schlagzeilen sorgte. An der Spitze der Charts steht „Ready or Not“, das sowohl in der Standard- als auch in der Digital Deluxe Edition offenbar großen Anklang findet.

Auf dem PC ist der Shooter seit Jahren vertreten und konnte zuletzt wachsende Spielerzahlen verzeichnen. Die Konsolenversion erscheint am morgigen Dienstag. Damit fliegt „Ready or Not“ auch aus den Charts der erfolgreichsten Vorbestellungen.

„Destiny 2 Jahr der Prophezeiung“ liegt in der Ultimate Edition ebenfalls weit vorn. Angesichts eines Preises von rund 100 Euro zeigt sich, dass Spieler weiterhin bereit sind, in ihr Hobby zu investieren. Der Launch erfolgt, wie auch beim zuvor genannten Shooter, am 15. Juli 2025.

Auch das im Oktober erscheinende „Ghost of Yotei“ taucht in zwei Editionen in den Charts auf und belegt damit mehrere Plätze. Besonders erfolgreich ist die digitale Deluxe Edition, die Platz 4 einnimmt. Hier dürfte die jüngste State of Play, die umfangreiches Gameplay und neue Informationen bot, für zusätzlichen Auftrieb gesorgt haben.

Dabei waren unter anderem:

Ebenfalls weit vorn liegen „NBA 2K26“ in der „Leave No Doubt Edition“ für stolze 149,99 Euro sowie „Borderlands 4“ in der „Super Deluxe Edition“ für 129,99 Euro.

Hier die aktuelle Übersicht der meistgeorderten Titel im PlayStation-Store:

Ready or Not Digital Deluxe Edition (69,99 Euro) Ready or Not (49,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung Ultimate Edition (99,99 Euro) Ghost of Yotei Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) NBA 2K26 Leave No Doubt Edition (149,99 Euro) Borderlands 4 Super Deluxe Edition (129,99 Euro) NBA 2K26 Superstar Edition (99,99 Euro) Wuchang Fallen Feathers Deluxe Edition (59,99 Euro) Destiny 2 Jahr der Prophezeiung (79,99 Euro) Delta Force F2P (8,99 Euro) Mafia The Old Country Deluxe Edition (59,99 Euro) Jurassic World Evolution 3 Deluxe Edition (74,99 Euro) ARK Lost Colony Expansion Pass (29,99 Euro) Ghost of Yotei (79,99 Euro) Mafia The Old Country (49,99 Euro) Destiny 2 Am Rande des Schicksals (39,99 Euro) Borderlands 4 (79,99 Euro) Dying Light The Beast Deluxe Edition (79,99 Euro) Digimon Story Time Stranger Ultimate Edition (119,99 Euro) Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 – Deluxe Edition (69,99 Euro)

Viele Spiele erscheinen in mehreren Editionen, die sich sowohl im Umfang der Inhalte als auch im Preis unterscheiden. Dabei ist nicht immer eindeutig nachvollziehbar, nach welchen Kriterien die Sortierung der Charts erfolgt, auch wenn von „meistverkauft“ die Rede ist. Manche Rankings basieren stattdessen auf dem Umsatz der jeweiligen Produkte.

Auch an anderer Stelle lohnt ein Besuch im PlayStation-Store:

Trotzdem liefern die Charts einen guten Hinweis darauf, welche Titel auch in den kommenden Listen bereits veröffentlichter Spiele vertreten sein könnten. „Ready or Not“ scheint hier eine ziemlich sichere Wette zu sein. Welche Spiele habt ihr zuletzt vorbestellt? Oder wartet ihr grundsätzlich bis zum Release?

