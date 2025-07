PS6: Wie leistungsstark wird Sonys Next-Gen-Konsole? Hardware-Leaker gibt Einschätzung ab

Die PS5 ist bereits seit rund viereinhalb Jahren auf dem Markt, während die PS5 Pro im vergangenen November nachgereicht wurde. Doch hinter den Kulissen hat Sony bereits damit begonnen, an der PS6 zu arbeiten. Dass die Next-Gen-Konsole oberste Priorität genießt, machte Hideaki Nishino, Präsident und CEO von SIE, erst Mitte Juni deutlich.

Handfeste Details zur PS6 sind allerdings noch nicht bekannt. Fest steht lediglich, dass Sony weiterhin mit AMD zusammenarbeiten und die Konsole erneut auf eine angepasste CPU setzen wird. Gerüchten zufolge soll es sich um eine Zen 6-Architektur mit gestapeltem X3D-Cache handeln. Auch die GPU wird vom bekannten Chiphersteller gefertigt, während bereits über ein üppiges RAM-Upgrade spekuliert wurde.

Doch wie leistungsstark wird die PS6 letztendlich ausfallen, insbesondere im Vergleich zur PS5 und PS5 Pro? Eine erste Einschätzung kommt nun vom bekannten Hardware-Leaker Moore’s Law is Dead.

PS6: Doppelte Leistung der PS5 Pro?

Wie Tech4Gamers berichtet, sprach der Insider, der vor allem über Gerüchte und Informationen zu kommenden Produkten von Chipherstellern wie Intel, Nvidia und AMD berichtet, in seinem neuesten YouTube-Video über die mögliche Leistung der PS6. Die PS5 Pro ist aktuell die leistungsstärkste Konsole, doch Moore’s Law is Dead ist sich sicher: Die PS6 wird doppelt so viel Leistung bieten, wie Sonys aktuelles Flaggschiff.

Demnach könnte die Power der kommenden Next-Gen-Konsole in etwa mit einer RTX 4090-Grafikkarte von Nvidia vergleichbar sein. Die GPU kam im Oktober 2022 auf den Markt und zählt trotz der neuen RTX 50-Serie nach wie vor zu den leistungsstärksten Karten und ist potent genug, um flüssiges 4K-Gaming zu ermöglichen.

Die PS5 Pro liegt derzeit etwa auf dem Leistungsniveau einer RTX 4070, die ideal für 1440p-Auflösungen ist. Daher erwartet der Hardware-Leaker, dass die PS6 mit der vergleichbaren Power einer RTX 4090 und der neuesten PSSR-Technologie einen erheblichen Leistungssprung erzielen wird. Demnach sollte die PS6 die meisten Spiele in 4K-Auflösung mit 120 FPS wiedergeben können, weniger anspruchsvolle Titel sogar in 8K.

PS6-Launch: Später als erwartet?

Da es sich jedoch nur um die Einschätzungen eines Leakers handelt, sollten die Angaben mit Vorsicht genossen werden. Bis wir konkrete Details zur PS6 von Sony erhalten, dürfte allerdings noch einige Zeit vergehen. Systemarchitekt Mark Cerny und sein Team arbeiten derzeit gemeinsam mit AMD an einem „Drop-in-Ersatz für das aktuelle PSSR“: Die neue Upscaling-Technologie trägt den Titel Project Amethyst und soll im nächsten Jahr auf der PS5 Pro zum Einsatz kommen.

Aus diesem Grund konzentriert sich Cerny aktuell vor allem auf die Software. Mit Blick auf die PS6 erklärte er kürzlich in einem Interview: „Was ich versuche, ist, mich auf die nächste Konsolengeneration vorzubereiten, daher ist mein Zeitrahmen hier auf mehrere Jahre ausgelegt.“ Klingt danach, als ob die Next-Gen-Konsole wohl noch etwas auf sich warten lässt und eher später als früher erscheinen wird.

Anfang des Monats äußerte sich außerdem auch der Insider Detective Seeds zur PS6 und erklärte, dass der Launch erst im Jahr 2029 erfolgen wird. Sony soll den PS5-Nachfolger demnach 2028 offiziell ankündigen und erstmals der Öffentlichkeit präsentieren, sodass mit einem Marktstart „im Spätherbst/Frühwinter 2029“ zu rechnen sei. Entwickler sollen die Dev-Kits allerdings „voraussichtlich im Frühjahr 2026“ erhalten – „zeitgleich mit dem Upgrade der PS5 Pro auf FSR4.“

