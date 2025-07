ROG Xbox Ally (X): Preis-Leak zum Xbox-Handheld – Wie viel müssen Fans bezahlen? 

Im spanischen Asus-Store sind offenbar die Preise für die kommenden Handhelds ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X aufgetaucht. Wie tief müssen Fans in die Tasche greifen und lohnt sich der Kauf überhaupt noch?

Handhelds gelten als eine der vielversprechendsten Entwicklungen im Gaming. Nintendo ist mit seiner Hybrid-Hardware äußerst erfolgreich unterwegs. Und auch der Streaming- und Cloud-Handheld PlayStation Portal hat sich laut Sony überraschend gut verkauft.

Im Gegensatz zu PlayStation Portal sind die kommenden Xbox-Handhelds eigenständige Geräte, auf denen die Spiele direkt berechnet werden. Produziert wird der gelabelte „Xbox Ally“ von Asus. Nachdem vor einigen Wochen die technischen Spezifikationen angekündigt wurden, könnte nun auch die Preise feststehen.

Geht es ab 600 Euro los?

Im Online-Store des offiziellen spanischen Asus-Partners MacMan sind bei einer Suche nach „Xbox Ally“ Preise für die kommenden Handheld-Modelle aufgetaucht. Demnach soll der ROG Xbox Ally 599 Euro kosten, während der ROG Xbox Ally X bei 899 Euro liegen soll.

Ob diese Preise endgültig sind, ist noch unklar. Eine offizielle Bestätigung von Asus oder Microsoft steht aus. Die genannten Summen liegen jedoch etwas unter dem, was viele Spieler ursprünglich befürchtet hatten. Allerdings decken sie sich mit einem vorherigen Leak.

Für den US-Markt kursieren Schätzungen zwischen 499 und 799 US-Dollar. Preisunterschiede sind jedoch möglich, da sich Importzölle und Wechselkurse derzeit schwer kalkulieren lassen.

Microsoft hatte die ROG Xbox Ally-Reihe im Juni 2025 während des Xbox Games Showcase vorgestellt und einen Marktstart im Weihnachtsgeschäft 2025 versprochen.

Die ROG Xbox Ally-Handhelds entstehen in Kooperation zwischen Asus und Microsoft. Beide Modelle basieren auf der Architektur der ROG Ally-Geräte, unterscheiden sich jedoch in ihrer Ausstattung.

Der leistungsstärkere ROG Xbox Ally X soll mit einem Ryzen Z2 Extreme-Chip, 24 GB RAM sowie einer 1-TB-SSD erscheinen. Die günstigere Variante bietet hingegen den AMD Ryzen Z2 A, 16 GB RAM und eine 512-GB-SSD. Beide verfügen über ein 7-Zoll-Display mit 1080p-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz.

Microsoft plant, die Geräte mit einer neuen Xbox-Vollbild-Oberfläche auszustatten, die Inhalte aus verschiedenen Stores bündelt. Neben Xbox-Titeln sollen sich darüber auch Spiele aus weiteren digitalen Plattformen integrieren lassen. Das Betriebssystem basiert auf Windows 11, das Microsoft nach eigenen Angaben weiter für portable Geräte optimieren will.

Kritische Stimmen zur Zukunft der Xbox-Hardware

Die Xbox-Handhelds in Zusammenarbeit mit Asus dürften für Microsoft zunächst ein risikoarmer Testballon sein. In diesem Zusammenhang gibt es erhebliche Zweifel, ob das Unternehmen langfristig an eigener Hardware festhalten wird.

„Ich persönlich glaube, die Xbox-Hardware ist tot“, erklärte Laura Fryer, frühere Microsoft-Managerin und Mitglied des ursprünglichen Xbox-Teams, auf ihrem YouTube-Kanal. Fryer sieht in der Kooperation mit Partnern wie Asus ein Indiz dafür, dass Microsoft künftig keine eigene Hardware mehr entwickeln wolle. Stattdessen rücke der Xbox-Anywhere-Ansatz in den Fokus, der das Spielen auf möglichst vielen Geräten ermöglichen soll.

„Das war nicht überraschend. Die Herstellung von Hardware ist teuer. Es ist viel einfacher, einen Xbox-Aufkleber auf ein vorhandenes Stück Hardware zu kleben und es dabei zu belassen“, so Fryer weiter. Tatsächlich kamen kürzlich Gerüchte auf, dass Microsoft eigene Handheld-Pläne wieder in der Schublade verschwinden ließ:

Microsoft selbst sendete kürzlich andere Signale. So teilte das Unternehmen mit, dass man zugunsten kommender Hardware, darunter Konsolen, Handhelds und PCs, eng mit AMD zusammenarbeite. Ob dabei am Ende ganz eigene Produkte entstehen oder die zukünftige Hardware in Kooperation mit Drittherstellern entwickelt wird, ist bislang unklar.

Der Markt für Handheld-Gaming-PCs ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen. Geräte wie das Steam Deck von Valve, Lenovos Legion Go oder Hybrid-Produkte wie die Switch 2 erhöhen den Wettbewerbsdruck. Offen bleibt auch, ob PlayStation künftig einen vollwertigen Handheld auf den Markt bringen wird. Gerüchte dazu gibt es seit Langem.

