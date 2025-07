Santa Monica Studio: Der nächste große Hit – Lebenszeichen aus dem God-of-War-Studio

Aus dem Hause Santa Monica Studio hat man schon länger nichts Neues gehört. Doch die Teams arbeiten längst an weiteren Projekten, nachdem man 2022 mit „God of War Ragnarök“ große Erfolge feiern konnte. Zu einem dieser Vorhaben gibt es ein kleines Lebenszeichen.

Fortschritte bei Barlogs Projekt

Cory Barlog, bekannt als Director von Spielen wie „God of War 2“ und dem „God of War“-Reboot aus dem Jahr 2018, leitet seit einiger Zeit ein bislang unangekündigtes Projekt bei Santa Monica Studio. Nach der Veröffentlichung von „God of War Ragnarök“ im Jahr 2022 übergab Barlog die Verantwortung für die bekannte Reihe rund um Kratos an Eric Williams, um sich neuen Ideen zu widmen.

Mehr als drei Jahre blieb es öffentlich still. Nun jedoch hat sich Jason Schreier von Bloomberg mit einem kurzen Einblick gemeldet. In einem Beitrag auf den ResetEra-Foren erklärte er: „Cory Barlogs Spiel ist der nächste große Hit für Sony Santa Monica. Als ich das letzte Mal mit jemandem darüber gesprochen habe (vor ein oder zwei Monaten), lief es gut.“ Laut Schreier macht das Projekt also Fortschritte, auch wenn es bislang auf keiner PlayStation-Präsentation gezeigt wurde.

Die geplanten Inhalte des Spiels sind nach wie vor unbekannt. Barlog hatte in der Vergangenheit die Idee eines Science-Fiction-Titels geäußert. Ob es sich dabei jedoch um sein aktuelles Projekt handelt, ist unklar.

Santa Monica Studio sucht neue Wege

Santa Monica Studio ist seit mehr als zwei Jahrzehnten eng mit der Marke „God of War“ verbunden. Der erste Teil erschien 2005 für die PlayStation 2 und legte den Grundstein für die epische Saga um Kratos. Es folgten mehrere Fortsetzungen, darunter „God of War 2“ (2007), „God of War 3“ (2010) und „God of War: Ascension“ (2013). Nach einer Pause kehrte das Studio 2018 mit dem schlicht betitelten „God of War“ zurück, das Kratos in die nordische Mythologie versetzte. Die Fortsetzung „God of War Ragnarök“ erschien 2022 und führte die Geschichte um Kratos und seinen Sohn Atreus fort.

Neben „God of War“ arbeitete Santa Monica Studio auch an „Kinetica“ (2001) und unterstützte externe Studios bei Spielen wie „Journey“ (2012) und „The Order: 1886“ (2015).

Cory Barlog selbst blickt auch auf eine wechselhafte Karriere außerhalb von Santa Monica Studio zurück. Nach seiner Arbeit an der ursprünglichen „God of War“-Trilogie verließ er das Studio, um bei Avalanche Studios an einem nie erschienenen Spiel zum Film „Mad Max“ zu arbeiten. Danach wechselte er zu Crystal Dynamics, wo er kurzzeitig als Director am „Tomb Raider“-Reboot beteiligt war. 2013 kehrte Barlog schließlich zurück zu Santa Monica Studio.

Unabhängig davon, woran Barlog aktuell arbeitet: Ein neues „God of War“ ist bereits in trockenen Tüchern. Die Marke gehört weiterhin zu den zugkräftigsten Franchises von Sony Interactive Entertainment.

Was wäre euch lieber? Sollte zuerst das nächste große „God of War“ veröffentlicht werden oder interessiert euch die mutmaßlich neue Marke mehr?

