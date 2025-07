Spiel des (Halb)Jahres 2025: Japanische Umfrage verblüfft mit fehlenden Favoriten und überraschendem Sieger

Wir haben Mitte Juli und die erste Hälfte des Gaming-Jahres 2025 ist damit bereits vorüber. Doch beschweren können sich Fans von Videospielen wohl keinesfalls: Die ersten sechs Monate des Jahres boten eine breite Auswahl hochkarätiger Titel, wie auch ein Blick auf Metacritic verdeutlicht.

Das nahm das japanische Magazin Game Spark nun zum Anlass, seine Leser nach dem bislang besten Spiel des Jahres zu befragen. Und obwohl Japans oftmals einzigartige Spielpräferenzen kein Geheimnis sind, fällt das Ergebnis der Umfrage durchaus überraschend aus: nicht nur wegen des meistgenannten Titels, sondern auch wegen zweier prominenter Auslassungen.

Die Wahl der japanischen Gamer: Halbjahres-Sieger und weitere Titel

Wie TheGamer berichtet, wählten die Leser von Game Spark das Anfang Februar veröffentlichte „Kingdom Come: Deliverance 2“ (88 Metascore) von Entwickler Warhorse zum besten Spiel des Halbjahres 2025. Die japanischen Spieler lobten das Rollenspiel unter anderem für „seine Story, seine Charaktere, sein Gameplay und seine Lokalisierung“. Zudem gilt es als „großartiges Werk, über dessen kleinere Fehler man hinwegsehen kann“.

Weitere Titel auf der Liste: FromSoftwares Koop-Spektakel „Elden Ring: Nightreign“ (Metascore 77) und das Sci-Fi-Survival-Spiel „The Alters“ (Metascore 84), in dem Spieler mit ihren eigenen Klonen ums Überleben kämpfen. Ebenfalls genannt wurde das Musou-Actionspiel „Dynasty Warriors: Origins“ (Metascore 79), Kojimas erst kürzlich veröffentlichter PS5-Hit „Death Stranding 2“ (Metascore 89) und „RAIDOU Remastered“ (Metascore 76), eine Neuauflage von Atlus’ Action-Rollenspiel „Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army“.

Clair Obscur: Expedition 33 und Monster Hunter Wilds fehlen

Eine solide Liste, die aber sicherlich noch um den ein oder anderen Titel ergänzt werden könnte. Besonders auffällig ist jedoch das Fehlen eines prominenten Kandidaten, der vielerorts bereits als Spiel des Jahres gehandelt wird: „Clair Obscur: Expedition 33“ (Metascore 93). Obwohl es sich um ein JRPG handelt, das sich von Klassikern wie der „Final Fantasy“-Reihe inspirieren ließ, wird das Spiel in der Umfrage nicht einmal erwähnt.

Dabei handelte es sich bei dem Debüt von Sandfall Interactive um den bislang größten Überraschungshit des Jahres, der nicht nur von den Spielern über alle Maßen gelobt wurde, sondern auch von Branchenvertretern wie etwa dem Game Director von „Stellar Blade“, Hideo Kojima und zuletzt auch von „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann. In den westlichen Game of the Year-Wahlen dürfte der Titel am Ende des Jahres auf vielen Listen weit oben stehen.

Fast noch überraschender ist allerdings das Fehlen von „Monster Hunter Wilds“ in der Umfrage von Game Spark. Capcoms traditionsreiche Action-Rollenspielreihe, deren neuester Ableger Ende Februar veröffentlicht wurde, ist in Japan schließlich ein fest verankertes kulturelles Phänomen.

Doch obwohl das Spiel mit einem Metascore von 88 Punkten in Tests überzeugen konnte, sinken derzeit die Spielerzahlen, was unter anderem auf mangelnde Inhalte und eine schlechte PC-Performance zurückzuführen ist. Gut möglich also, dass die Japaner mit Capcoms neustem „Monster Hunter“ auch nicht ganz so zufrieden sind. Es bleibt abzuwarten, wie die japanischen Gaming-Fans am Ende des Jahres abstimmen werden.

Weitere Meldungen zu Allgemeine News, Spiel des Jahres.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren