Subnautica 2: Projekt im Stich gelassen? Krafton erhebt schwere Vorwürfe gegen entlassene Führung

Mit der Entlassung des Führungstrios von Unknown Worlds und der Verschiebung von "Subnautica 2" auf das Jahr 2026 zog der Publisher Krafton in den vergangenen Tagen den Unmut der Spielerschaft auf sich. In einem offiziellen Statement macht der Publisher nun Charlie Cleveland, Ted Gill und Max McGuire für die aktuelle Entwicklung verantwortlich.

Kürzlich nahm der Publisher Krafton nicht nur weitreichende Änderungen an der Führungsetage von Unknown Worlds vor und entließ die drei Studiogründer Charlie Cleveland, Ted Gill und Max McGuire.

Zudem räumte das Unternehmen ein, dass sich der zuletzt für 2025 angesetzte Early-Access-Start von „Subnautica 2“ auf das kommende Jahr verschiebt. Nachdem Spieler vermuteten, Krafton wolle mit der Verschiebung Bonuszahlungen in Höhe von 250 Millionen US-Dollar umgehen, erhob der Publisher in einem offiziellen Statement schwere Vorwürfe und machte die kürzlich abgesetzte Führungsspitze von Unknown Worlds für die Verzögerung verantwortlich.

Diese sei durch mehrere Versäumnisse dafür verantwortlich, dass sich der Early-Access-Start von „Subnautica 2“ mehrfach verzögert habe. Ursprünglich war dieser laut Krafton bereits für 2024 geplant.

Übernahme von Unknown Worlds kostete 500 Millionen US-Dollar

In der offiziellen Stellungnahme wies Krafton zunächst darauf hin, dass die Übernahme von Unknown Worlds den Publisher 500 Millionen US-Dollar gekostet habe. 90 Prozent der sogenannten Earn-Out-Zahlung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar sollten an die drei Mitgründer Ted Gill, Charlie Cleveland und Max McGuire gehen.

Dies geschah laut Krafton „in der Erwartung, dass sie Führungsstärke zeigen und aktiv in die Entwicklung von Subnautica 2 eingebunden sind.“ Dies war laut dem Publisher allerdings nicht der Fall.

„Bedauerlicherweise hat die frühere Führungsetage die ihr übertragenen Verantwortlichkeiten aufgegeben. Subnautica 2 war ursprünglich für einen Early-Access-Start Anfang 2024 geplant. Dieser Zeitplan hat sich jedoch massiv verzögert“, erklärte Krafton weiter.

Das Unternehmen gibt an, „Charlie und Max mehrfach gebeten zu haben, ihre Rollen als Game Director beziehungsweise Technical Director wieder aufzunehmen“. Allerdings sollen die beiden Führungskräfte dies abgelehnt haben.

Insbesondere nach dem Scheitern von „Moonbreaker“ bat Krafton Charlie Cleveland, sich vollständig der Entwicklung von „Subnautica 2“ zu widmen. Cleveland entschied sich laut dem Publisher jedoch dazu, der Bitte nicht nachzukommen und sich stattdessen auf ein persönliches Filmprojekt zu konzentrieren.

Fehlende Führung führte zu internen Verschiebungen

Laut Krafton habe das Fehlen einer zentralen Führung bei Unknown Worlds zu einer „wiederholten Unklarheit bezüglich der Ausrichtung und damit zu erheblichen Verzögerungen im gesamten Projektzeitplan geführt.“

Obwohl Cleveland kürzlich erklärte, der Titel sei bereit für den Early-Access, ist Krafton der Ansicht, dass das Spiel insbesondere inhaltlich noch nicht überzeugt und daher weitere Entwicklungszeit benötigt.

„Wir sind zutiefst enttäuscht vom Verhalten der früheren Führung und empfinden vor allem ein tiefes Gefühl des Verrats darüber, dass sie das in sie gesetzte Vertrauen unserer Fans nicht erfüllt haben“, sagte Krafton abschließend. Daher blieb dem Publisher nichts anderes übrig, „als die schwierige, aber notwendige Entscheidung zu treffen, die Geschäftsführung auszutauschen.“

Vorwürfe, zu denen sich das ehemalige Führungstrio von Unknown Worlds bislang nicht äußerte. Aktuellen Berichten zufolge entschieden sich Cleveland, Gill und McGuire allerdings dazu, eine Klage gegen Krafton vorzubereiten.

