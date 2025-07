TES 4 Oblivion Remastered: Physische PS5-Version im Anmarsch? Erster Händler nimmt Vorbestellungen entgegen

„The Elder Scrolls 4: Oblivion“ wurde ursprünglich im Jahr 2006 veröffentlicht, doch im April dieses Jahres spendierte Bethesda dem Rollenspiel-Klassiker eine Neuauflage, die mithilfe des Entwicklerstudios Virtuos auf Basis der Unreal Engine 5 umgesetzt wurde. Bislang ist „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ – zur Enttäuschung vieler Sammler – allerdings nur in digitaler Form für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich.

Doch das scheint sich zu ändern: Nachdem erst vor wenigen Tagen entsprechende Gerüchte über eine physische Version auftauchten, die angeblich im Oktober dieses Jahres erscheinen soll, hat ein britischer Händler nun damit begonnen, Vorbestellungen für die Disc-Fassung von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ entgegenzunehmen.

Händler listet physische Version von Oblivion Remastered

Wie PushSquare berichtet, handelt es sich bei dem besagten Händler um The Game Collection, der den Pre-Order-Start bereits am heutigen Nachmittag in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) ankündigte. Und mittlerweile kann „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ tatsächlich als Disc-Version für die PS5 und Xbox Series X/S im Online-Shop des Händlers vorbestellt werden.

Preislich werden für beide Varianten 34,95 Britische Pfund fällig, was umgerechnet derzeit etwa 40,38 Euro entspricht. Als Release-Termin wird der 13. Oktober 2025 angegeben, was den ersten Gerüchten jedoch widerspricht. Dort war noch vom 17. Oktober die Rede, während die offizielle Ankündigung – und damit auch der Start für die Vorbestellungen – erst am 1. August 2025 erfolgen sollte.

Bethesda selbst hat sich zu all dem bislang noch nicht geäußert und in anderen Shops ist die physische Fassung von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ ebenfalls noch nicht zu finden.

Darüber hinaus bestätigt der britische Händler, dass es sich bei der Disc-Variante stets um die Deluxe Edition der Neuauflage handelt, für die digital derzeit 64,99 Euro fällig werden. Geboten werden neben den Inhalten der Standardausgabe – darunter die beiden Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ sowie alle weiteren Zusatzinhalte – auch exklusive Waffen und Rüstungen, ein digitales Artbook und eine Soundtrack-App.

Was die Nutzer in den Kommentaren unterhalb des X-Beitrags des Händlers jedoch viel brennender interessiert: Ob sich das Rollenspiel auch tatsächlich komplett auf der Disc befindet. Oder ob nur ein Bruchteil der Daten enthalten ist, der lediglich dazu dient, den Download zu starten.

Zuletzt hat Microsoft mit dieser Methode und den PS5-Versionen von „Indiana Jones und der Große Kreis“ und „Doom: The Dark Ages“ bereits zahlreiche PlayStation-Fans verärgert. Im Fall des id-Shooters waren es gerade einmal 85 Megabyte an Daten, die auf der Disc enthalten waren. Was die Neuauflage von „Oblivion“ betrifft, konnte der Händler jedoch keine Angaben machen.

Unterdessen warten die Spieler, die bereits im Besitz von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ sind, sehnsüchtig auf das nächste Update 1.2. Die Aktualisierung wird erst vor wenigen Tagen von Bethesda angekündigt. Dem Changelog zufolge sollen unter anderem jede Menge Fehler behoben und das Gameplay sowie die Performance verbessert werden. Ein Termin steht allerdings noch aus.

