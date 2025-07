Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Easter Eggs hinter der Paywall – Activision erneut in der Kritik

In der vergangenen Woche veröffentlichte Activision "Tony Hawk’s Pro Skater 3+4" für den PC und die verschiedenen Konsolen. Während das Spiel an sich bei den Nutzern gut ankommt, sorgt die digitale Deluxe Edition aktuell für Kritik.

In den vergangenen Monaten sorgte der Publisher Activision Blizzard bei der Preisgestaltung von Zusatzinhalten immer wieder für Kritik. Zuletzt wurde diese beispielsweise beim „Diablo 4 x Berserk“-Crossover oder bei den Turtles-Skins zu „Call of Duty“ laut.

Vor wenigen Tagen veröffentlichte das Unternehmen „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ für den PC sowie die Konsolen und zog erneut den Unmut der Spieler auf sich. Und wie könnte es anders sein? Erneut sind es zusätzliche Inhalte beziehungsweise die Preisgestaltung, die der Community sauer aufstoßen.

Dieses Mal geht es um die Tatsache, dass ausgewählte Easter Eggs hinter der Paywal verschwinden und lediglich in der 69,99 Euro teuren Digital Deluxe Edition zu finden sind.

Käufer der Standard Edition gehen leer aus

Wie Videogames Chronicles berichtet, wartet im Level „Skater Island“ ein versteckter Bereich, der eine Hommage an die bekannte Nickelodeon-Zeichentrickserie „SpongeBob Schwammkopf“ darstellt.

„Dies ist eine von mehreren größeren Nickelodeon-Referenzen im Spiel, wie zum Beispiel die Einbindung von Michelangelo aus den Teenage Mutant Ninja Turtles als spielbarer Charakter und ein TMNT Turtle Lair-Bereich im Movie Studio-Level“, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Haken an der Sache: Wie die Spieler schnell feststellten, ist das Nickelodeon-Branding in diesen Bereichen nur in der digitalen Deluxe Edition enthalten.

Wer lediglich die für 49,99 Euro erhältliche Standard Edition von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erworben hat, wird bemerken, dass die SpongeBob-Referenzen komplett fehlen und stattdessen nur ein größtenteils leerer Piratenschiff-Bereich zu sehen ist. Eine Tatsache, die bei der Community erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe stößt.

Zu den weiteren exklusiven Inhalten der Deluxe Edition, die auch als 20 Euro teures Upgrade erhältlich ist, gehören exklusive Songs für den Soundtrack sowie die beiden spielbaren Skater Doom Slayer und Wiedergänger mit jeweils zwei einzigartigen Moves.

Bisheriges Feedback fällt positiv aus

Die Kritik an den Easter Eggs, die hinter der Paywall verschwinden, ändern jedoch nichts daran, dass „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ sowohl von der Presse als auch den Spielern positiv aufgenommen wird. Auf Metacritic bringt es die PS5-Version nach etwas mehr als 30 Reviews auf einen Metascore von 82 Punkten.

Im PlayStation Store wiederum liegt die durchschnittliche Nutzerwertung bei 4,3 von fünf möglichen Sternen. „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erschien diesen Monat für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Switch.

