„WipEout“ gehört zu den Klassikern im PlayStation-Portfolio. Doch die Reihe scheint auch Xbox-Spieler zu interessieren. Tatsächlich konnten sie die für „WipEout“ typischen Geschwindigkeiten eine Zeit lang selbst erleben: Im Xbox-Store tauchte eine emulierte Version mit leichten Anpassungen auf.

Besitzer einer Xbox Series X/S stießen im Xbox-Store auf ein Spiel namens „Anti-Gravity Racing WipEout“. Wie Analysen von Digital Foundry zeigten, handelte es sich dabei nicht um einen eigenständigen Titel, sondern um eine bearbeitete, emulierte Version der bekannten PlayStation-Spiele „WipEout“ und „WipEout 3: Special Edition“.

Die Version enthielt lediglich veränderte Texturen sowie angepasste Tastenhinweise, blieb im Kern jedoch identisch zum Original. Außerdem wurde ohne Erlaubnis eine von Fans erstellte CGI-Neuinterpretation des Intros übernommen.

„Anti-Gravity Racing WipEout“ war seit April für 18,99 Euro im Xbox-Store gelistet, wie The Gamer berichtet. Erst nach rund drei Monaten wurde es entfernt. Ein Aufruf der Produktseite führt mittlerweile zu einem Fehlercode. Wie der Titel überhaupt die Prüfmechanismen passieren konnte, ist bislang unklar. Vermutet wird ein Zusammenhang mit dem Xbox Creators Program.

Wiederkehrende Fälle von Plagiaten

Der Vorfall erinnert an frühere Fälle im Xbox-Store. 2022 tauchte dort etwa ein „God of War“-Klon namens „War Gods: Zeus of Child“ auf, der ebenfalls bald entfernt wurde. Im Gegensatz zu „Anti-Gravity Racing WipEout“ handelte es sich dabei nicht um ein direkt emuliertes Originalspiel.

Nicht nur Microsoft steht in der Kritik: Auch Sony scheint den eigenen Store nicht immer ausreichend zu kontrollieren. Ein Beispiel dafür ist „Schedule: Drug Empire“ von PublishMe Agency Limited, das sich stark am PC-Titel „Schedule 1“ orientierte. Sowohl Beschreibung als auch Cover wiesen deutliche Parallelen auf. Spieler sollten darin „seltene und wertvolle Pflanzen mit einzigartigen Eigenschaften“ züchten und auf dem Schwarzmarkt verkaufen, ein zentrales Element des Originals.

Nach öffentlicher Kritik änderte der Entwickler den Titel des Spiels in „Weed Drug Empire“ und passte die Store-Beschreibung an. Dennoch blieb das Plagiat zunächst online, wurde aber zwischenzeitlich entfernt. In den vergangenen Jahren gab es im PlayStation-Store zahlreiche weitere Fälle dieser Art:

Weitere Plattformen sind ebenfalls betroffen. So finden sich etwa im Nintendo eShop Spiele wie „Pirate Anime Quest: One Boys‘ Journey, A Piece of Island Love“, die sich unverkennbar an bekannten Marken orientieren.

