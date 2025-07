Borderlands 4: Claptrap nervt auch im neusten Video, allerdings seid ihr nicht wehrlos

Gearbox stimmt auf Claptraps Auftritt in “Borderlands 4” ein. Der nervige Roboter mit der noch nervigeren Stimme zeigt sich in einem Video. Allerdings sind Spieler den verbalen Ergüssen im kommenden Shooter nicht wehrlos ausgesetzt.

Mit „Borderlands 4“ erscheint im September 2025 der nächste Teil der bekannten Loot-Shooter-Reihe. Im Mittelpunkt steht einmal mehr kooperatives Gameplay mit einem vielfältigen Waffenarsenal, neuen Bewegungsmechaniken und einer „vielseitigen Besetzung unvergesslicher neuer und alter Charaktere“.

Passend dazu bestätigt der aktuelle „Claptrap is Back“-Trailer noch einmal, dass auch der namensgebende Nervtöter mit von der Partie ist. Laut Trailer beschreibt sich die Figur selbst als „der letzte Flickenteppich des Crimson-Widerstands“.

Gearbox darf Claptrap nicht töten

Associate Art Director Max Davenport bezeichnet Claptrap im Video als „unseren liebenswerten Nervtöter“ und ergänzt: „Es ist nicht meine Schuld.“ Den Grund erläuterte Narrative Director Sam Winkler: „Claptrap ist zurück, weil es ein juristisches Dokument gibt, das ich unterschrieben habe, in dem steht, dass ich Claptrap nicht töten darf. Ich habe es äh mehrfach versucht.“

Lead Game Designer Nick Thurston fasste seine Haltung zur blechernen Figur wie folgt zusammen: „Ich liebe Claptrap. Ich meine, er ist peinlich, aber genau das liebe ich daran. Und äh, ich würde ihn durch nichts ersetzen.“ Genauere Informationen zu Claptraps Rolle in der Handlung gibt es bislang nicht.

Claptrap trat erstmals 2009 im ursprünglichen „Borderlands“ auf. Dort fungierte er als Missionsgeber, Tutorial-Sprecher und humoristischer Sidekick. Die Figur ist bekannt für ihre schrille Stimme, einen hyperaktiven Redefluss und eine ausgeprägte Selbstüberschätzung. Seitdem gilt Claptrap als inoffizielles Maskottchen der Reihe und war in allen Hauptspielen sowie in Spin-offs wie „Tales from the Borderlands“ präsent. Im „Pre-Sequel“ trat er sogar als spielbare Figur auf.

Neue Funktion: Lautstärkeregler für Claptrap

Ein technisches Feature des neusten Teils betrifft ausgerechnet Claptraps Redefluss. Gearbox hat für „Borderlands 4“ einen separaten Lautstärkeregler in petto, mit dem Spieler seine Stimme individuell anpassen können. Winkler erklärt dazu: „Für alle unter euch, die genug Claptrap in ihrem Leben haben: Es gibt in den Einstellungen einen eigenen Lautstärkeregler nur für Claptrap-Dialoge. Fühlt euch frei, den zu benutzen.“

Laut Gearbox wird Claptrap in „Borderlands 4“ weiterhin genauso laut, überdreht und anstrengend bleiben wie bisher. Man wolle jedoch Rücksicht auf unterschiedliche Spielvorlieben nehmen.

Gearbox beschreibt das Spiel insgesamt als „chaotischen Looter-Shooter, vollgepackt mit Milliarden von Waffen, haarsträubenden Gegnern und packender Koop-Action.“ Spieler erkunden dabei den Planeten Kairos, kämpfen gegen mechanische Monstrositäten und stellen sich einem diktatorischen Zeitwächter entgegen.

„Borderlands 4“ erscheint am 12. September 2025 für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Eine Version für die Switch 2 ist ebenfalls vorgesehen.

