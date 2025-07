Call of Duty Black Ops 7: Termin für die große Enthüllung steht – Wann ist es so weit?

Mit „Call of Duty: Black Ops 7“ kehrt die erfolgreiche Shooter-Serie in diesem Jahr auf PC und Konsolen zurück. Nachdem bislang unklar war, wann die Spieler endlich mehr zu sehen bekommen, steht der Termin für die ausführliche Enthüllung nun fest.

Im Rahmen des Xbox & Bethesda Games Showcase 2025, der im vergangenen Monat stattfand, kündigte Activision den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops 7“ offiziell für PC und Konsolen an.

Zwar teilten die Verantwortlichen erste grobe Details mit und gaben unter anderem bekannt, dass uns der Weg in „Call of Duty: Black Ops 7“ ins Jahr 2035 führen wird, handfestes Gameplay-Material ließ bislang jedoch auf sich warten.

Wie nun bekannt wurde, müssen sich Fans der Reihe aber nicht mehr allzu lange gedulden: Laut einer aktuellen Ankündigung werden Treyarch und Raven Software das Opening Night Live-Event der Gamescom 2025 nutzen, um den Spielern einen ausführlichen Blick auf „Call of Duty: Black Ops 7“ zu ermöglichen.

Der Startschuss zur Gamescom 2025

Dies bestätigte Geoff Keighley, der Moderator der Show, auf X und kündigte damit den ersten großen Blockbuster im Programm von Opening Night Live 2025 an. Genau wie in den vergangenen Jahren findet das Event am Vorabend der Gamescom 2025 statt. In diesem Jahr startet die Show also am Dienstag, den 19. August 2025 um 20 Uhr.

Wie Keighley versprach, wird „Call of Duty: Black Ops 7“ Opening Night Live 2025 und somit auch die diesjährige Gamescom in „massiver Art und Weise“ eröffnen.

Auf was sich die Spieler im Detail einstellen dürfen, verriet Keighley noch nicht. Wir können aber wohl fest von ersten Spielszenen aus der Kampagne und weiteren Details zu den Features des Shooters ausgehen.

Wie wir bereits wissen, kehren in diesem Jahr neben der Kampagne auch der Zombie-Modus und der Koop zurück.

Ein Wiedersehen mit alten Bekannten

Zur Geschichte von „Call of Duty: Black Ops 7“ erklären die Entwickler: „Gezeichnet durch die brutalen Konflikte und die psychologische Kriegsführung während der Ereignisse der beiden Fanfavoriten Black Ops 2 und Black Ops 6, steht die Welt am Rande des Chaos.“

„Das Black Ops-Team unter der Führung von David Mason greift auf modernste Technologie zurück, um einen manipulativen Feind zurückzuschlagen, der wie kein anderer Furcht als Waffe einsetzt.“

Während Milo Ventimiglia in der Kampagne in die Rolle von David Mason schlüpft, ist Kiernan Shipka als Emma Kagan, dem weiblichen CEO der Organisation The Guild, zu sehen. Michael Rooker wiederum kehr in der Rolle von Mike Harper zurück.

„Call of Duty: Black Ops 7“ erscheint 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.

