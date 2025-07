Cyberpunk 2077: CD Projekt RED kündigt Showcase für Update 2.3 an – Termin & Stream

Ursprünglich verfolgte CD Projekt RED den Plan, keine weiteren Updates mehr für „Cyberpunk 2077“ zu veröffentlichen – im Mai des vergangenen Jahres zog das Entwicklerstudio einen Schlussstrich unter das dystopische Sci-Fi-Rollenspiel. Doch zur Überraschung der Spieler wurde im Dezember das Update 2.2 veröffentlicht und auch nach wie vor ist noch nicht Schluss.

So kündigten die Verantwortlichen Anfang Juni das neue Update 2.3 für „Cyberpunk 2077“ an, dessen Veröffentlichung eigentlich auch schon im vergangenen Monat erfolgen sollte. Allerdings entschied man sich dazu, die Aktualisierung zu verschieben. CD Projekt RED erklärte: „Wir brauchen noch etwas Zeit, um sicherzustellen, dass wir damit zufrieden sind.“

Doch bereits in Kürze können die Spieler mit Neuigkeiten zum nächsten „Cyberpunk 2077“-Patch rechnen. So kündigte das Studio jetzt einen Live-Showcase an, um das bevorstehende Update detailliert zu präsentieren.

Wie CD Projekt RED in einem Beitrag (via PushSquare) auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, wird der Showcase bereits am morgigen Mittwoch, dem 16. Juli 2025, um 17 Uhr unserer Zeit stattfinden. „Wir tauchen in Patch 2.3 von Cyberpunk 2077 ein, um zu sehen, was unter der Haube des neuesten Updates steckt“, heißt es seitens der Entwickler.

Durch den Stream werden Paweł Sasko, Associate Game Director von „Cyberpunk 2“, und Adrien Jouannet, Lead Designer bei Virtuos, die auch schon an Update 2.3 mitgewirkt hatten, führen. Verfolgt werden kann die Live-Präsentation sowohl auf dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt RED als auch via YouTube.

Was genau zu erwarten ist, ist bislang noch nicht bekannt. Allerdings hatten die Entwickler bereits versprochen: „Unser Ziel ist ein ähnlicher Umfang wie bei Update 2.2.“ Die damalige Aktualisierung brachte unter anderem neue Möglichkeiten für die Fahrzeuganpassung, eine erweiterte Charaktergestaltung und einen verbesserten Fotomodus mit sich.

Update 2.3 könnte womöglich aber auch neue Quest-Inhalte für „Cyberpunk 2077“ bieten. Das ließ zumindest das LinkedIn-Profil eines Virtuos-Mitarbeiters vermuten. Laut seinen Angaben arbeitete er an „Dialogen für mehrere neue Nebenquests“ und habe auch „mit dem Narrative Designer zusammengearbeitet“, „um Nebenquests für kommende DLC-Veröffentlichungen zu konzipieren, zu schreiben und zu verfeinern“.

Parallel dazu arbeitet CD Projekt RED auch schon fleißig an der Fortsetzung: Die Entwicklung von „Cyberpunk 2“ konnte Ende Mai einen wichtigen Schritt machen und die Vorproduktion erreichen. Doch eine Veröffentlichung wird noch auf sich warten lassen und voraussichtlich erst im Jahr 2030 oder 2031 erfolgen. Ein Großteil des Studios (über 400 Mitarbeiter im Mai 2025) ist derzeit nämlich mit den Arbeiten an „The Witcher 4“ beschäftigt.

