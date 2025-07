Dead Island 2: „Es hätte die Marke getötet“ – So schlecht war das ursprüngliche Spiel wirklich

Nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2014 sollte es fast neun Jahre dauern, bis Dead Island 2 schließlich das Licht der Welt erblickte. Martin Wein, damaliger PR-Manager von Deep Silver, blickte in einem ausführlichen Rückblick auf die turbulente Entwicklung zurück und verriet, wie der Publisher die Marke vor dem möglicherweise endgültigen Aus bewahren konnte.

Auf der E3 2014 kündigte Deep Silver mit „Dead Island 2“ den offiziellen Nachfolger zur beliebten Zombie-Hatz an. Was die Spieler seinerzeit noch nicht ahnten: Aufgrund von zwei Entwicklerwechseln und mehreren Verschiebungen sollte der Release fast neun Jahre auf sich warten lassen.

Im Rahmen der Develop:Brighton 2025 blickte Martin Wein, seinerzeit für die Öffentlichkeitsarbeit bei Deep Silver verantwortlich, auf die Arbeiten an dem Langzeitprojekt zurück und erklärte, wie es zu den Verschiebungen kam. Da sich Techland, der Entwickler des ersten Teils, auf die Arbeiten an „Dying Light“ konzentrieren wollte, übernahm das Berliner Studio Yager die Arbeiten an „Dead Island 2“.

Eine schlechte Wahl, wie Wein rückblickend einräumte. Denn während der Enthüllungstrailer bei den Spielern sehr gut ankam, zeigte der erste interne Playtests schnell, dass „Dead Island 2“ alles andere als überzeugt. Stattdessen habe man es mit einem wirklich schlechten Spiel zu tun gehabt, wie Wein erklärte.

Auch der zweite Playtests entwickelte sich zu einem Debakel

„Also haben wir einen Playtest in Auftrag gegeben“, blickte Wein zurück. „Das Feedback war verheerend. Daraufhin haben wir uns mit dem Entwicklungsteam zusammengesetzt und gefragt: Okay, wie gehen wir jetzt vor? Und sie sagten: Ja, lasst das mal unsere Sorge sein.“ Trotz dieses Versprechens besserte sich der Zustand von „Dead Island 2“ nicht.

Ganz im Gegenteil: Auch der zweite interne Playtest verlief katastrophal. Wein weiter: „Wir bekamen ganz deutliches Spielerfeedback wie: Das macht keinen Spaß, das ist nicht fesselnd und es fühlt sich nicht nach dem Dead Island an, das man gespielt habe. Am Ende des Tages blieb uns nichts anderes übrig, als dem externen Entwickler das Projekt zu entziehen und ein neues Studio zu finden.“

Dies führte dazu, dass „Dead Island 2“ nicht wie geplant 2015 erschien, sondern bis 2023 auf sich warten ließ. Nachdem Deep Silver das Projekt zunächst bei Sumo Digital unterbrachte, übernahmen im Jahr 2019 die hauseigenen Dambuster Studios, die die Entwicklung quasi neu starteten und den Nachfolger schlussendlich fertigstellten.

Nach dem Release im April 2023 verkaufte sich der Horror-Action-Titel in etwas mehr als einem Jahr über drei Millionen Mal.

Die Existenz der Reihe stand auf dem Spiel

Auch wenn Wein rückblickend von einer schweren Entscheidung sprach, musste diese getroffen werden, um dafür zu sorgen, dass die Marke überhaupt noch eine Zukunft hat.

„Manchmal muss man schwierige Entscheidungen treffen“, sagte Wein. „Wir hätten zu dem Zeitpunkt auch einfach ein mieses Spiel veröffentlichen können. Vielleicht hätte es sogar etwas Geld eingebracht. Aber es hätte die Marke zerstört.“

„Ich denke, Deep Silver hat damals die richtige Entscheidung getroffen. Dead Island 2 war am Ende ein kommerzieller Erfolg“, schlussfolgerte er. „Weil sie den Schritt gegangen sind und gesagt haben: Wir müssen ein Spiel machen, das zu den Spielern passt.“

„Dead Island 2“ erschien für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.

Weitere Meldungen zu Dead Island 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren