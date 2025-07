Deviation Games: Konzeptbilder zu Sonys eingestelltem PS5-Live-Service-Shooter aufgetaucht

Im Mai 2024 schloss Sonys Partnerstudio Deviation Games seine Pforten. Unter der Leitung zweier „Call of Duty“-Veteranen sollte das Team einen PS5-exklusiven Live-Service-Shooter entwickeln. Doch das Projekt wurde der Öffentlichkeit nie vorgestellt - bis jetzt. Nun sind erste Konzeptzeichnungen aufgetaucht.

Noch vor ein paar Jahren verfolgte Sony die Strategie, bis 2026 insgesamt zehn Live-Service-Spiele zu veröffentlichen – später wurde diese Zahl sogar auf zwölf erhöht. Doch bekanntlich kam es anders: Nach dem Scheitern von „Concord“ entschied sich der PlayStation-Hersteller, seinen Ansatz zu überdenken und die Projekte neu zu bewerten. Die Folge war, dass im Januar dieses Jahres bereits sieben der zwölf geplanten Titel eingestellt wurden.

Zu den Studios, die an einem der Live-Service-Titel arbeiten sollten, gehörte Deviation Games. Das Studio wurde im Sommer 2021 unter der Leitung der beiden „Call of Duty“-Veteranen Jason Blundell und Dave Anthony gegründet. Doch bereits im März des vergangenen Jahres wurde dem geplanten Shooter der Stecker gezogen und Deviation geschlossen. Details zum Spiel – weder der Titel noch Bildmaterial – gelangten nie an die Öffentlichkeit. Zumindest nicht bis jetzt.

Konzeptzeichnungen gewähren einen ersten Blick

Wie MP1st berichtet, sind nun nämlich erstmals Konzeptzeichnungen zum eingestampften Spiel von Deviation Games aufgetaucht. Veröffentlicht wurden die Bilder von einem ehemaligen Künstler, der für das Studio arbeitete. Wer sich das Material anschauen möchte, wird in einer Imgur-Galerie fündig.

Bereits das erste Konzeptbild deutet an, dass der geplante Live-Service-Shooter wohl in einem Sci-Fi-Setting angesiedelt sein sollte. Zu sehen sind zudem futuristische Waffen und ein als „Power Glove“ bezeichneter Handschuh. Auch der Entwurf eines Charakters mit dem Titel „Berserker“ wurde veröffentlicht, was auf eine mögliche spielbare Klasse hindeuten könnte.

Vermutlich könnte es sich bei dem Projekt um einen weiteren Hero-Shooter gehandelt haben, und Ähnlichkeiten zu „Concord“ könnten Sony zur Einstellung der Arbeiten bewogen haben. Die Entwicklung bei Deviation Games schien ohnehin von Problemen begleitet gewesen zu sein: Schon ein Jahr nach Studiogründung gab Blundell seinen Abschied bekannt, und im Mai 2023 sollen Berichten zufolge bis zu 90 Mitarbeiter entlassen worden sein.

Blundell und Ex-Mitarbeiter von Deviation gründen neues Studio

Ein Teil der ehemaligen Mitarbeiter von Deviation Games und auch Jason Blundell sind mittlerweile aber wieder für Sony tätig: Bereits im Mai 2024 tauchten entsprechende Gerüchte auf, während die Gründung von Dark Outlaw Games – so der Name des neuen Studios – im März dieses Jahres offiziell bekannt gegeben wurde.

Dark Outlaw Games ist fester Bestandteil der PlayStation Studios und in Los Angeles angesiedelt. Als Leiter und Game Director fungiert Blundell, der „die großartige Gelegenheit, innerhalb der PlayStation Studios ein neues Studio für Sony zu gründen“, nutzte, und deshalb auch Deviation Games verließ.

Woran das neue Studio arbeitet, ist bislang aber noch nicht bekannt. „Dark Outlaw Games hat eine Weile im Verborgenen gearbeitet, und wenn wir etwas zu erzählen haben, treten wir ans Licht. Aber für mich dreht sich die Geschichte um das Spiel, nicht um das Studio. Deshalb machen wir auch keine große Ankündigung oder posaunen es lautstark heraus. Wir wollen erst etwas vorweisen können“, erklärte Blundell.

