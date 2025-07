Gamescom 2025: Messe steuert auf Rekorde zu – Event Area lockt mit Sabaton & The Witcher

In einer Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass sich die Gamescom in diesem Jahr erneut auf Rekordkurs befindet. Des Weiteren enthüllte die Messe die Programm-Highlights, die 2025 auf Besucher der Event Area warten.

Im kommenden Monat öffnet die Gamescom 2025 ihre Pforten und lädt Spieler erneut dazu ein, zahlreiche potenzielle Highlights noch vor ihrer Veröffentlichung anzuspielen.

In einer Pressemitteilung wiesen die Verantwortlichen darauf hin, dass die Gamescom 2025 bereits jetzt dabei ist, neue Rekorde aufzustellen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt die Zahl der angemeldeten Aussteller um elf Prozent über dem Wert des Vorjahres. 2025 werden demnach Unternehmen aus mehr als 60 Nationen auf der Gamescom vertreten sein – darunter erstmals auch Thailand als offizielles Partnerland.

„Die Zahlen sprechen für sich. Die Gamescom 2025 wird abermals größer, erlebnisreicher und erneut zum Zentrum der globalen Gaming-Community. Gemeinsam mit der Branche und starken Partnern begeistern wir Fans und setzen neue Maßstäbe“, sagte Tim Endres, Director der Gamescom.

Event Area in Halle 1 lockt mit mehreren Highlights

In der Pressemitteilung führt die Messe aus, dass die Event Area in diesem Jahr erstmals in Halle 1 zu finden ist und 2025 gleich mehrere Programmhighlights bietet. Den Anfang macht das Opening Night Live-Event, das auch in diesem Jahr am Vorabend der Gamescom 2025 stattfindet.

Während sich Anhänger von „The Witcher“ auf „The Witcher in Concert“ freuen dürfen, wartet auf Power-Metal-Fans ein gemeinsamer Auftritt von Wargaming und der schwedischen Band Sabaton.

Zu den weiteren Events in Halle 1 gehören kreative Formate der Gamescom Social Stage wie beispielsweise die „Viva La Dirt League“ oder der aus den vergangenen Jahren bekannte Cosplay-Wettbewerb. Darüber hinaus warten in der Event Area in diesem Jahr zwei neue E-Sport-Formate.

Das große Offline-Finale der „Die Techniker Prime League“ findet am 24. August 2025 statt. Hinzukommt das „Fortnite Creator Championship“ am 22. August, gemeinsam veranstaltet mit der Gamescom LAN und den Creators Amar und Rohat.

Mehr Platz für Entertainment und Indies

Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, kündigte die Gamescom an, die Entertainment Area um Halle 8 zu erweitern. „Dort präsentieren sich zusätzlich weitere Aussteller mit ihren Neuheiten. Gleichzeitig expandiert die Indie Area in Halle 10.2 und füllt erstmals eine halbe Halle“, so die Messe weiter.

Die Gamescom 2025 findet offiziell vom Mittwoch, den 20. August bis Sonntag, den 24. August statt. Los geht es aber schon am Dienstag, den 19. August mit der Opening Night Live-Show, die um 20 Uhr startet und wie in den Vorjahren von Geoff Keighley moderiert wird. Wie Keighley bekannt gab, wird die Show in diesem Jahr mit einem der wohl größten Titel des Weihnachtsgeschäfts eröffnet.

In den vergangenen Tagen bestätigten mit Capcom oder Konami die ersten führenden Publisher ihre Line-Ups für die Gamescom 2025.

