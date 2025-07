Helldivers 2: Arrowhead Studios blickt weit voraus – Inhalte für die kommenden Jahre geplant

Im vergangenen Jahr veröffentlichten Sony und Arrowhead Studios mit „Helldivers 2“ einen der größten Überraschungshits: Vom Release im Februar bis Anfang Mai wurde der Koop-Shooter bereits zwölf Millionen Mal verkauft, was ihn sogar zum schnellstverkauften PlayStation-Spiel aller Zeiten aufstiegen ließ. Selbst „God of War: Ragnarök“ musste sich geschlagen geben.

Und „Helldivers 2“ erfreut sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Erst im Mai dieses Jahres gaben die Verantwortlichen bekannt, dass „rund 2,5 Millionen Helldivers das Spiel jede Woche“ spielen. Zudem dürfte den Millionen von Spielern auch in Zukunft nicht langweilig werden: Die Entwickler verfolgen offenbar sehr langfristige Pläne für „Helldivers 2“.

Helldivers 2-Pläne für die „nächsten Jahre“ stehen fest

Nachdem erst heute das neue Update 01.003.200 veröffentlicht wurde und am kommenden Donnerstag eine weitere Kriegsanleihe mit dem Titel „Kontrollgruppe“ folgt, die einige experimentelle und durch Alien-Technologie erschaffene Waffen und Ausrüstung ins Spiel bringt, können sich die Spieler auch innerhalb der nächsten Jahre auf frische Inhalte freuen.

Das bestätigte die Community-Managerin Katherine Baskin jetzt auf dem offiziellen Discord-Server des Entwicklerstudios, wie GamesRadar berichtet. Demnach wisse sie bereits, wie die Zukunft des Spiels aussehen wird – doch konkrete Details wollte (oder durfte) sie noch nicht teilen.

„Ich weiß, was in den nächsten Jahren für Helldivers geplant ist“, erklärte Baskin. „Es ist wichtig für mich, dies zu wissen, um die Community bei unseren Vorhaben unterstützen und einbinden zu können“, wobei sie allerdings auch deutlich machte, dass sich die Pläne für „Helldivers 2“ auch „ändern“ können.

Zu den neuen Inhalten könnten unter anderem auch herausfordernde Aktivitäten zählen. Das ließ Baskin bereits zu Beginn des Monats durchblicken, nachdem sich vor allem Veteranen nach einem höheren Schwierigkeitsgrad sehnen. „Ich kann (offensichtlich) keine genauen Pläne nennen, aber wir suchen nach Möglichkeiten, den Spielern mehr Herausforderungen zu bieten“, so die Community-Managerin.

Arrowhead-CEO: Werden Helldivers 2 „bis zum Gehtnichtmehr unterstützen“

Dass „Helldivers 2“ nicht so schnell wieder von der Bildfläche verschwinden oder in Bedeutungslosigkeit versinken würde, machte Shams Jorjani, Studioleiter von Arrowhead, bereits Ende Januar deutlich. Demnach wolle man den Koop-Shooter so lange unterstützen, wie die Spieler ihn spielen – falls nötig, auch zehn Jahre lang.

„So lange die Leute spielen, bezahlen und wir ein Geschäftsmodell dafür entwickeln können, werden wir es bis zum Gehtnichtmehr unterstützen“, sagte der CEO. „Wenn wir es 10 Jahre lang durchhalten können, werden wir es tun.“

Neben den kommenden Inhalten für „Helldivers 2“ ist das Studio aber auch schon mit dem nächsten Projekt beschäftigt. Konkrete Details liegen zwar noch nicht vor, doch aufgrund der bisherigen Erfolge wird das nächste Spiel „so stattfinden, wie es stattfinden wird“. Jorjani erklärte: „Das nächste Spiel wird zu 100 Prozent von uns selbst finanziert. Also haben wir die volle Kontrolle.“

Aus diesem Grund wird Arrowhead in diesem Fall auch nicht mit Sony zusammenarbeiten, die für „Helldivers 2“ noch als Publisher fungierten. Diese Entscheidung habe laut Jorjani aber nichts mit möglichen Differenzen zu tun: „Auf keinen Fall. PlayStation ist großartig. Ohne sie gäbe es keine Helldivers. Wir sind offen dafür, auch in Zukunft wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sie sind unglaublich spiel-/entwicklungsorientiert. Solide Partner. Das sage ich so, wie es ist.“

