Helldivers 2: Nach Xbox-Ankündigung fordern Fans einen Spider-Man-Port

Nach der Ankündigung von „Helldivers 2" für Xbox Series X/S häufen sich in sozialen Netzwerken Bitten um eine Portierung von „Marvel’s Spider-Man" auf die Microsoft-Konsole. Wird Sony den Pfaden der Redmonder folgen, nur in die entgegensetzte Richtung?

Wer durch Social-Media-Feeds scrollt, stößt momentan auffallend häufig auf Diskussionen über den möglichen Xbox-Release eines bekannten PlayStation-Titels. Nach der Ankündigung, dass der bisherige PS5/PC-Exklusiv-Shooter „Helldivers 2“ noch in diesem Jahr für Xbox Series X/S veröffentlicht wird, scheinen bei vielen Spielern die Begehrlichkeiten zu wachsen.

Insbesondere häufen sich Spekulationen rund um eine mögliche Xbox-Version von „Marvel’s Spider-Man“. Jüngster Auslöser war offenbar ein Beitrag des verantwortlichen Studios Insomniac Games. Zusammen mit einem Bild des namensgebenden Protagonisten heißt es in einem Kommentar „Hey, wie gehts?“.

Darauf folgten zahlreiche Reaktionen. Ein Nutzer schrieb etwa: „Sieht in Grün eingepackt gut aus“ und zeigte dazu den Entwurf einer Spielehülle im Xbox-Design. Ein anderer fragte: „Also, Spider-Man 2018 kommt auf die Xbox?“

Es gab auch skeptische Stimmen. So meinte ein User: „Ich bin nicht begeistert, wenn Spider-Man auf die Xbox kommt.“ Ein weiterer kommentierte treffend: „Entweder deutet ihr etwas an oder das ist nur ein normaler Tweet.“

Und so sieht er tatsächlich aus:

In den vergangenen Tagen wurden Dutzende, möglicherweise Hunderte ähnliche Kommentare veröffentlicht, viele davon mit unglaublich vielen Likes und Shares.

Eine ähnliche Nachfrage gab es übrigens nach dem PS5- und PC-Launch von „Helldivers 2“ – sogar samt Petition. Selbst wenn diese keinen Einfluss auf den Xbox-Port gehabt haben dürfte, können die Unterstützer nun dem Launch entgegenfiebern.

Helldivers 2 und Spider-Man haben unterschiedliche Konzepte

Wirkliche Hinweise auf eine Xbox-Version von „Marvel’s Spider-Man“ gibt es bislang nicht. Die Situation unterscheidet sich zudem deutlich von der bei „Helldivers 2“. Der zuletzt genannte Shooter ist als Live-Service-Spiel darauf angewiesen, langfristig von möglichst vielen Leuten gespielt zu werden. Immerhin sollen rund die Hälfte der Einnahmen über Mikrotransaktionen in die Kassen von Arrowhead und Sony Interactive Entertainment fließen. Hier könnte der Xbox-Launch zumindest für zusätzlichen Auftrieb sorgen.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei „Marvel’s Spider-Man“ um ein klassisches Einzelspieler-Erlebnis, das primär über den Verkauf des Spiels monetarisiert wird. Eine Xbox-Portierung dürfte wirtschaftlich daher anders bewertet werden, insbesondere, da die Game-Pass-Mentalität auf den Xbox-Konsolen ein potenzielles Hindernis darstellen wird.

In diesem Zusammenhang äußerte sich Hermen Hulst, Chef der PlayStation Studios, vor einiger Zeit und erklärte, Sony müsse „sehr sorgfältig überlegen“, wie „wir unsere Franchises außerhalb der Konsole anbieten, um neue Zielgruppen zu erreichen.“ Diese Aussage stammt noch aus der Zeit vor der Ankündigung von „Helldivers 2“ für Xbox.

Microsoft ist weniger wählerisch

Microsoft ist beim Thema plattformübergreifende Veröffentlichungen deutlich weiter. Nachdem mit Spielen wie „Sea of Thieves“ im vergangenen Jahr erste Schritte in diese Richtung unternommen wurden, folgten 2025 Titel wie „Indiana Jones und der Große Kreis“ sowie mit „Forza Horizon 5“ ein echter Exklusiv-Hit. Auch „Gears of War“ ist längst für die PS5 bestätigt. Zunehmend stellt sich daher die Frage, wann „Halo“ an der Reihe ist. Spekulationen und Gerüchte gelangten in den vergangenen Monaten reichlich in den Umlauf.

Ob es künftig noch eine Xbox-Hardware geben wird, wie wir sie bisher kennen, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch: Microsoft arbeitet gemeinsam mit AMD an der nächsten Generation von Chips für Konsolen, Handhelds und PCs. Welche eigenen Geräte daraus hervorgehen werden, bleibt abzuwarten.

Weitere Meldungen zu Spider-Man.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren