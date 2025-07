Konami auf der Gamescom 2025: Metal Gear Solid Snake Eater und Silent Hill f im Fokus – das wird für Besucher geboten

Konami wird auf der Gamescom 2025 vertreten sein und hat unter anderem „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ und „Silent Hill f“ im Gepäck. Was Besucher der Messe in Köln genau erwarten können, hat das japanische Unternehmen jetzt bekannt gegeben.

Vom 20. bis einschließlich 24. August findet in diesem Jahr die Gamescom 2025 in Köln statt. Eröffnet wird die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele bereits am Vorabend des 19. August mit der von Geoff Keighley inszenierten Opening Night Live, die jede Menge Neuigkeiten verspricht. Zuschauer können sich unter anderem auf die große Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops 7“ freuen.

Darüber hinaus haben bereits Microsoft und Bethesda ihre Teilnahme an der Gamescom 2025 bestätigt. Auch Nintendo kehrt zurück, nachdem sie der Messe letztes Jahr fernblieben. Sony hingegen verzichtet auf einen Besuch in Köln, wie kürzlich bestätigt wurde. Dafür hat nun ein anderes japanisches Unternehmen seinen Auftritt und sein Programm für die Messebesucher enthüllt.

Konamis Gamescom-Programm: Hands-on-Demo und Horror-Erlebnis

Wie in einer Pressemitteilung bestätigt wurde, wird Konami auf der Gamescom 2025 mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten sein. Im Gepäck hat der traditionsreiche Entwickler und Publisher gleich zwei Highlights: „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“, das bereits in der Woche nach der Messe erscheint, und „Silent Hill f“, das Spieler ab Ende September das Fürchten lehren soll.

Besucher der Gamescom 2025 können „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ dank einer Hands-on-Demo ausprobieren und die Neuauflage des taktischen Actionspiels somit noch vor dem Release selbst erleben. „Silent Hill f“ wird allerdings nicht spielbar sein. Dafür bietet Konami „ein cineastisches und atmosphärisches Horrorlebenis“. Im Rahmen der Opening Night Live wird außerdem ein neuer Trailer präsentiert.

Zu finden ist der Stand von Konami in Halle 7, B-020. Darüber hinaus wird das Unternehmen aber auch in Halle 5.2, B-021-A-020 mit „Yu-Gi-Oh! TCG“ vertreten sein. Erfahrene Mitarbeiter bringen interessierte Besuchern das Sammelkartenspiel bei, während erfahrene Spieler auch neue Techniken erlernen können. Zudem werden „Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL“, „Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS“ und die „Yu-Gi-Oh! EARLY DAYS COLLECTION“ vorgestellt.

Capcom mit drei potenziellen Highlights im Gepäck

Neben Konami hat mit Capcom bereits auch ein weiteres großes japanisches Unternehmen seine Teilnahme und sein Programm für die Gamescom 2025 bestätigt. Besucher können sich in Köln auf ein breit gefächertes Angebot freuen. Gleich drei kommende und vielversprechende Titel lassen sich vor Ort selbst ausprobieren: „Onimusha: Way of the Sword“, „Pragmata“ und „Resident Evil Requiem“.

Am Capcom-Stand in Halle 9, A070, sind darüber hinaus die bereits erhältlichen Spiele „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ und „Street Fighter 6“ in der „Years 1-2 Fighters Edition“ spielbar. Zusätzlich wird Capcom während der Messe mehrere Livestreams und Präsentationen auf dem eigenen Twitch-Kanal übertragen.

Wer der Gamescom 2025 einen Besuch abstatten möchte, hat bereits seit dem 8. April die Möglichkeit, sich ein Ticket für die Messe zu sichern. Tageskarten für Donnerstag, Freitag oder Sonntag kosten 30,50 Euro, während die Samstagstickets für 40 Euro erhältlich sind. Außerdem sind vergünstigte Abendkarten, Familientickets und die neuen Bundles verfügbar, die unter anderem Zugang zum Fachbesuchertag am Mittwoch und der Opening Night Live ermöglichen.

Weitere Meldungen zu Konami, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Silent Hill f, gamescom 2025.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren