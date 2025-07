Life is Strange Collection: Square Enix kündigt umfangreiche Sammlung für PS5 an – das steckt drin

Die beliebte „Life is Strange“-Reihe umfasst bereits mehrere Titel. Das nimmt Publisher Square Enix zum Anlass, noch in diesem Jahr ein umfassendes Komplettpaket für die PS5 herauszubringen: die jetzt neu angekündigte „Life is Strange Collection“, die alle Spiele und DLCs vereint.

2015 markierte das von Dontnod Entertainment entwickelte und von Square Enix veröffentlichte „Life is Strange“ den Start einer mehrteiligen Reihe, die den Spielern neben tiefgründigen Geschichten, komplexen Charakteren und moralischen Entscheidungen auch ein klassisches Adventure-Gameplay liefert. So stehen vor allem die Erkundung, das Lösen von Rätseln und Dialoge im Vordergrund, während getroffene Entscheidungen den Verlauf der Geschichte beeinflussen können.

In den darauffolgenden Jahren folgten weitere Spiele, darunter ein Prequel und mehrere Fortsetzungen, die neben Dontnod auch von Deck Nine Games entwickelt wurden. So zählt die „Life is Strange“-Reihe mittlerweile fünf Haupttitel. Und wer die emotionale Saga bislang verpasst hat, erhält von Square Enix jetzt die perfekte Gelegenheit, sie von Anfang bis Ende zu erleben.

Life is Strange-Sammlung mit fünf Spielen und allen DLCs kommt im Oktober

So hat der Publisher nun nämlich die „Life is Strange Collection“ angekündigt, die alle fünf Hauptspiele inklusive aller Zusatzinhalte umfasst. Der Release ist für den 2. Oktober 2025 geplant und wird exklusiv für die PS5 erfolgen. Enthalten sind in der „Life is Strange Collection“ folgende Titel:

Life is Strange (Remastered) : Der erste Teil der Reihe folgt der Fotografie-Studentin Max Caulfield, die die Fähigkeit entdeckt, die Zeit zurückzuspulen. Sie nutzt diese Kraft, um eine Freundin, Chloe Price, zu retten und das Geheimnis um das Verschwinden einer Kommilitonin aufzudecken.

: Der erste Teil der Reihe folgt der Fotografie-Studentin Max Caulfield, die die Fähigkeit entdeckt, die Zeit zurückzuspulen. Sie nutzt diese Kraft, um eine Freundin, Chloe Price, zu retten und das Geheimnis um das Verschwinden einer Kommilitonin aufzudecken. Life is Strange – Before the Storm (Remastered) : Das Prequel von Deck Nine Games erzählt die Geschichte von Chloe Price und Rachel Amber, bevor die Ereignisse des ersten Spiels stattfinden. Chloe hat keine übernatürlichen Kräfte, nutzt aber ihren Witz und ihre Schlagfertigkeit, um Situationen zu ihren Gunsten zu beeinflussen.

: Das Prequel von Deck Nine Games erzählt die Geschichte von Chloe Price und Rachel Amber, bevor die Ereignisse des ersten Spiels stattfinden. Chloe hat keine übernatürlichen Kräfte, nutzt aber ihren Witz und ihre Schlagfertigkeit, um Situationen zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Life is Strange 2 : In der Fortsetzung von Dontnod begleiten Spieler die Brüder Sean und Daniel Diaz auf ihrer Flucht vor dem Gesetz, nachdem Daniel übernatürliche telekinetische Kräfte entwickelt hat. Die Entscheidungen von Sean beeinflussen Daniels Moral und die Entwicklung seiner Kräfte.

: In der Fortsetzung von Dontnod begleiten Spieler die Brüder Sean und Daniel Diaz auf ihrer Flucht vor dem Gesetz, nachdem Daniel übernatürliche telekinetische Kräfte entwickelt hat. Die Entscheidungen von Sean beeinflussen Daniels Moral und die Entwicklung seiner Kräfte. Life is Strange – True Colors : Der von Deck Nine Games entwickelte Teil rückt Alex Chen in den Mittelpunkt, die die empathische Fähigkeit besitzt, die Emotionen anderer Menschen als farbige Auren zu sehen und sogar zu absorbieren. Sie muss diese Fähigkeit einsetzen, um den mysteriösen Tod ihres Bruders aufzuklären.

: Der von Deck Nine Games entwickelte Teil rückt Alex Chen in den Mittelpunkt, die die empathische Fähigkeit besitzt, die Emotionen anderer Menschen als farbige Auren zu sehen und sogar zu absorbieren. Sie muss diese Fähigkeit einsetzen, um den mysteriösen Tod ihres Bruders aufzuklären. Life is Strange – Double Exposure: Im neuesten Teil der Reihe kehrt Max Caulfield zurück, um einen komplexen Mordfall zu lösen. Dabei muss sie zwischen zwei parallelen Zeitlinien wechseln, um in beiden Realitäten Hinweise zu sammeln, Verbündete zu finden und den Täter zu entlarven, bevor er erneut zuschlägt – doch ihre Entscheidung beeinflussen beide Zeitlinien.

Preislich werden für die „Life is Strange Collection“ 69,99 Euro fällig, während Vorbestellungen im Square Enix Store bereits möglich sind. Die Spielesammlung kommt auf einer Disc daher, die „Life is Strange: True Colors“ und „Life is Strange: Double Exposure“ enthält. Ein beiliegender Code gewährt Zugriff auf die restlichen drei Titel und alle verbundenen DLCs sowie Vorbestellerboni.

Wie sieht die Zukunft von Life is Strange aus?

Ob es in Zukunft weitere Abenteuer aus dem „Life is Strange“-Universum geben wird, ist bislang noch nicht offiziell bekannt. Zwar gab es in der Vergangenheit immer wieder Gerüchte zu einem möglichen „Life is Strange 3“, doch eine Ankündigung erfolgte bisher nicht.

Das Ende vom zuletzt veröffentlichten „Double Exposure“ deutet darüber hinaus an, dass die Geschichte von Max fortgesetzt werden könnte. Doch auch hier haben sich weder Square Enix noch Deck Nine zu einem weiteren Spiel geäußert. Die Entscheidung dürfte allerdings auch maßgeblich mit dem kommerziellen Erfolg des aktuellen Spiels zusammenhängen. Doch Berichten deuten darauf hin, dass der Titel „große Verluste“ für Square Enix verursacht haben könnte.

Darüber hinaus mussten zuletzt sowohl Dontnod Entertainment als auch Deck Nine Games Entlassungen vornehmen. Das französische Entwicklerstudio des ersten und zweiten Teils trennte sich im Oktober des vergangenen Jahres von 69 seiner insgesamt 320 Mitarbeiter. Bei Deck Nine kam es Anfang Dezember ebenfalls zu Kündigungen, bereits zum zweiten Mal im selben Jahr.

