Mafia The Old Country: Bewusster Verzicht auf eine Open-World – Hangar 13 spricht über die Gründe

Mafia The Old Country:

Anders als „Mafia 3“ setzt „Mafia: The Old Country“ nicht auf eine offene Welt. Aber warum hat man sich zu diesem Schritt entschieden? Die Entwickler von Hangar 13 liefern die Antwort.

Mit „Mafia: The Old Country“ veröffentlichen 2K Games und die Entwickler von Hangar 13 im kommenden Monat den neuesten Ableger der beliebten Gangster-Action-Reihe.

Wie wir bereits wissen, bietet uns „Mafia: The Old Country“ neben einer Prequel-Geschichte eine kompaktere Spielerfahrung als „Mafia 3“, da sich das Team dieses Mal bewusst gegen eine große Open-World entschied. Doch warum wurde diese Entscheidung getroffen? Dies verriet Nick Baynes, Präsident vom Hangar 13, in einem Hands-on mit den Kollegen von IGN (via Insider Gaming).

Demnach ging es den Entwicklern in erster Linie darum, zu den Wurzeln der „Mafia“-Franchise zurückzukehren, die vom Team wie den Fans gleichermaßen respektiert und geliebt werden.

Darum gibt es im Prequel keine Open-World

„Der Präsident von Hangar 13, Nick Baynes, betonte wiederholt, wie sehr sein Team sich wünscht, dass die Spieler die Geschichte dieses Prequels zu Ende spielen“, erklärte IGN. „Mit diesem Ziel vor Augen dreht das neueste Mafia-Spiel sowohl chronologisch als auch im Spieldesign die Uhr zurück.“

„Mafia 3 war zwar sehr gut, ging aber voll in Richtung Open-World. Und die Entwickler scheinen im Nachhinein ähnlich darüber zu denken wie die Spieler: Es passte einfach nicht gut zu Mafia.“, so IGN weiter.

Auch das positive Feedback, das Hangar 13 zur im Sommer 2020 veröffentlichten „Mafia: Definitive Edition“ erreichte, war laut Baynes ein Faktor, der zur Entscheidung, in „Mafia: The Old Country“ auf eine offene Welt zu verzichten, beitrug.

Die Geschichte des Prequels führt uns in die brutale Unterwelt Siziliens zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wir schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Enzo Favara. Nach einer harten Kindheit voller Zwangsarbeit ist er bereit, alles zu riskieren, um in der kriminellen Familie Torrisi ein Ehrenmann zu werden.

„Sein Eid auf die Mafia, mit all ihrer Macht, ihren Versuchungen und Entbehrungen, ist eine schmerzliche Erinnerung an eine simple Wahrheit“, führen die Entwickler aus.

„Mafia: The Old Country“ erscheint am 8. August 2025 unter anderem für die PS5. Die Standard-Fassung bietet 2K Games im PlayStation Store für 49,99 Euro an. Hinzukommt die Deluxe Edition, für die 59,99 Euro fällig werden.

Diese enthält diverse digitale Extras wie den Soundtrack oder ein Artbook.

