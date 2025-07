Microsoft Gaming: Entwickler durch eigene KI-Tools ersetzt – King Studios betroffen

Im Zuge der jüngsten Umstrukturierungen bei Microsoft steht das zum übernommenen Publisher Activision-Blizzard gehörende Studio King, bekannt für Spiele wie „Candy Crush“ und „Farm Heroes Saga“, vor Stellenkürzungen. Quellen zufolge sollen etwa 200 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Besonders betroffen seien Leveldesigner, Autoren, User-Researcher sowie Mitarbeiter in den Bereichen UX und Narrative Design.

Mitarbeiter haben ihren Ersatz trainiert

Ein großer Teil der betroffenen Teams war zuvor mit der Entwicklung und dem Training von KI-Tools beschäftigt, die nun teilweise ihre ursprünglichen Aufgaben übernehmen sollen.

Ein Mitarbeiter äußerte gegenüber Mobile Gamer: „Ein Großteil des Level-Designs wurde gestrichen, was verrückt ist, da sie monatelang Werkzeuge entwickelt haben, um Level schneller zu erstellen. Jetzt ersetzen diese KI-Werkzeuge im Grunde die Teams. Ähnlich wird das Copywriting-Team komplett abgebaut, weil wir jetzt KI-Tools haben, die genau von diesen Leuten entwickelt wurden.

Neben den Entlassungen in den Studios in London, Barcelona, Stockholm und Berlin sollen nach internen Informationen auch zentrale Funktionen wie Forschung und Qualitätssicherung eingespart oder in andere Teams integriert werden. Besonders hart trifft es offenbar das in London ansässige Team von „Farm Heroes Saga“, das laut Berichten um die Hälfte verkleinert werden soll. Rund 50 Mitarbeiter, darunter auch Führungskräfte, scheiden demnach aus dem Unternehmen aus.

Die laufenden Veränderungen wirken sich spürbar auf die Stimmung im Unternehmen aus, heißt es im Bericht weiter. Interne Umfragen hätten belegt, dass die Moral der Belegschaft stark gesunken sei. Ein Mitarbeiter beschrieb die Situation als „im Keller“.

Neben den drohenden Entlassungen sorgen auch Vorwürfe gegen die Personalabteilung für Unruhe. Diese soll gezielt Mitarbeiter ins Visier genommen haben, die öffentlich Kritik geäußert hätten. Einige Programmierer sollen demnach aus „willkürlichen Gründen“ entlassen worden sein, nachdem sie Unzufriedenheit mit internen Prozessen signalisiert hatten.

Dem Bericht nach betrachten die Verantwortlichen bei Microsoft und King den Einsatz künstlicher Intelligenz als zentralen Hebel, um Produktionsprozesse effizienter zu gestalten. Ursprünglich war vorgesehen, dass die von Mitarbeitern entwickelten KI-Tools lediglich unterstützend zum Beispiel beim Leveldesign eingesetzt werden. Stattdessen werden diese Systeme nun zunehmend genutzt, um ganze Arbeitsbereiche zu automatisieren.

Ein Mitarbeiter wird wie folgt zitiert: „Die Tatsache, dass KI-Tools Menschen ersetzen, ist absolut widerlich, aber es geht nur um Effizienz und Profit, obwohl es dem Unternehmen insgesamt gut geht.“ Stattdessen brauche man mehr Mitarbeiter und weniger Führung, vor allem bei einer Notwendigkeit von Feedbackschleifen.

Auch das Texterteam bei King werde komplett umstrukturiert, da KI-gestützte Systeme inzwischen Aufgaben wie Narrative Copywriting übernehmen. Der Druck, Kosten zu senken und interne Strukturen zu verschlanken, scheint für Microsoft ein wesentlicher Treiber zu sein. Laut Insidern plant die Unternehmensführung, Hierarchieebenen und Prozesse abzubauen, die als Hemmnis für eine schnellere Entwicklung gelten. Insbesondere das mittlere Management ist von diesen Kürzungen betroffen.

Microsoft und dessen Sparten steht beim Wandel hin zu einer KI-generieren Zukunft nicht allein. Branchenumfragen zufolge arbeitet bereits ein Großteil der Studios mit KI-Tools.

Weitere Meldungen zu Microsoft Gaming.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren