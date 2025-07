PS Plus Extra/Premium: Inklusive Banishers & Planet Zoo – Spiele für den Juli 2025 stehen bereit

Nach der offiziellen Ankündigung in der vergangenen Woche hat Sony Interactive Entertainment heute die Extra- und Premium-Neuzugänge von PlayStation Plus für Juli 2025 freigeschaltet.

Zu den Highlights des laufenden Monats zählt unter anderem CD Projekts Rollenspiel-Blockbuster „Cyberpunk 2077“, den Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen schon seit dem 9. Juli 2025 ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Ebenfalls einen Blick wert ist das Action-Rollenspiel „Banishers: Ghosts of New Eden“.

Die Geisterjagd aus dem Hause Don’t Nod überzeugt vor allem mit ihrer emotionalen Geschichte und wurde kürzlich mit einem entsprechenden Update für die PS5 Pro optimiert. Retro-Fans kommen in diesem Monat mit zwei Ablegern der „Twisted Metal“-Reihe ebenfalls auf ihre Kosten.

Nachfolgend die offizielle Übersicht über alle neuen Spiele des Monats.

PS Plus Extra im Juli 2025

Cyberpunk 2077 – PS5, PS4 (ab 9. Juli 2025)

Abiotic Factor – PS5 (ab 22. Juli 2025)

Banishers: Ghosts of New Eden – PS5

Bluey: The Videogame – PS5, PS4

Planet Zoo – PS5

Risk of Rain 2 – PS5, PS4

Tropico 6 – PS5, PS4

New World: Aeternum – PS5

PS Plus Premium im Juli 2025

Twisted Metal 3 – PS5, PS4

Twisted Metal 4 – PS5, PS4

Parallel zur Freischaltung der neuen Extra- und Premium-Titel für den laufenden Monat entfernte Sony Interactive Entertainment ausgewählte Spiele aus dem Angebot. Im Juli müssen unter anderem „Dying Light 2 Stay Human“ und „Remnant 2“ weichen.

Als nächstes geht es für PlayStation Plus-Abonnenten mit der Ankündigung der Essential-Neuzugänge für den August 2025 weiter. Traditionell erfolgt die Enthüllung am letzten Mittwoch eines Monats gegen 17:30 Uhr. Im aktuellen Fall wäre dies also der 30. Juli 2025.

In einem Ende Juni geführten Interview sprach Nick Maguire, Vice President of Global Services bei PlayStation, über die Pläne des Unternehmens in Bezug auf PlayStation Plus. Zum einen betonte Maguire, dass Sony Interactive Entertainment auch weiterhin kein Interesse daran habe, große First-Party-Spiele – anders als Microsoft – direkt zum Launch im Rahmen des Abos anzubieten.

Des Weiteren versprach Maguire, dass das Feedback der Spielerschaft zu den Neuzugängen der Extra- beziehungsweise Premium-Stufe gründlich ausgewertet werde, um monatlich ein Line-up bereitzustellen, das eine möglichst breite Zielgruppe anspricht.

