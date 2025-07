PS Plus Extra und Premium: Im August 2025 fliegen weitere Spiele aus dem Abo – darunter The Witcher 3

Im August 2025 entfernt Sony weitere Spiele aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium. Während „Cyberpunk 2077" gerade erst in das Abo aufgenommen wurde, fliegt ein anderes Spiel von CD Projekt heraus. Es ist längst nicht der einzige betroffene Titel.

Heute wurden die Juli-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Und langjährige Abonnenten werden es kennen: Am selben Tag listet Sony in der Regel die Spiele auf, die einen Monat später aus dem Abo fliegen.

Ein erster (und meist verlässlicher) Hinweis traf aus Japan ein. Dort hat Sony eine erste Liste jener Spiele veröffentlicht, die im August 2025 aus den Katalogen von PS Plus Extra und Premium entfernt werden. Eine Aktualisierung für Nordamerika und Europa wird zu einem späteren Zeitpunkt erwartet, dürfte aber identisch ausfallen.

PS Plus Extra und Premium im August – Last Chance

Demnach können sich Spieler gemächlich von folgenden Games verabschieden:

Bugsnax

Naruto To Boruto: Shinobi Striker

Ride 5

Star Wars Jedi: Survivor

Sword Art Online: Alycization

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online: Last Recollection

Sword Art Online: Lost Song

The Witcher 3: Wild Hunt

TopSpin 2K25

UFC 5

Vacation Simulator: Back to Job

Wild Hearts

Die genannten Titel werden voraussichtlich am 19. August 2025 entfernt, sobald die neuen Spiele des kommenden Monats in die Bibliotheken aufgenommen werden. In der Vergangenheit kam es vor, dass im Laufe des Monats weitere Games in die Last-Chance-Liste aufgenommen wurden. Es muss demnach nicht zwingend der Endstand sein.

Für Nutzer von PS Plus Extra und Premium bedeutet die Herausnahme der genannten Spiele aus dem Abo, dass sie sich noch bis Mitte August Zeit nehmen können, die auslaufenden Titel zu spielen, bevor diese endgültig aus den Katalogen verschwinden. Danach ist der Zugriff nur noch über einen Kauf möglich.

Außerdem können sich Abonnenten von PS Plus mit den Spielen beschäftigen, die am heutigen 15. Juli 2015 für die höherpreisigen Stufen freigeschaltet wurden:

Und nicht vergessen: Auch die Juli-Spiele für PS Plus Essential stehen weiterhin zum Download bereit. Hier gilt: Sind sie einmal in der persönlichen Bibliothek, können sie dauerhaft gespielt werden, solange das PS-Plus-Abo aktiv ist.

PS Plus Essential, Extra und Premium im August 2025

Sony hält bei der Ankündigung und Freischaltung von Spielen für die Stufen PS Plus Essential, Extra und Premium weitgehend an einem bestimmten Muster fest, das die Termine nahezu verlässlich voraussagen lässt.

Demnach sollten Abonnenten an den folgenden Tagen die Augen offen halten:

PS Plus Essential

Ankündigung: 29. Juli 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 5. August 2025 gegen 10 Uhr

PS Plus Extra und Premium

Ankündigung: 13. August 2025 um 17:30 Uhr

Freischaltung: 19. August 2025 gegen 10 Uhr

In den vergangenen Monaten kam es gelegentlich zu Abweichungen und überraschenden Ankündigungen sowie Freischaltungen. PLAY3.DE wird rechtzeitig darüber berichten, sollte es auch im August zu derartigen Abweichungen kommen.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony für PlayStation-Konsolen. Er bietet Zugang zum Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation Store und monatlich wechselnde Gratis-Spiele, die Nutzer während ihrer Mitgliedschaft spielen können. Zudem erhalten Mitglieder Speicherplatz für Spielstände in der Cloud und teilweise zusätzliche Vorteile wie Testversionen neuer Spiele oder exklusive Inhalte. Der Feature-Umfang hängt von der abonnierten Stufe ab.

