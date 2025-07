PS5: Konsole ist die ultimative TV-Zentrale – zumindest laut Sonys neuem Werbespot

Als die PS2 im Jahr 2000 erschien, war sie oft die erschwinglichste Möglichkeit, an einen DVD-Player zu kommen. Ähnliches verhielt es sich außerdem auch mit der PS3, die anfangs nicht nur der preiswerteste, sondern auch einer der besten Blu-ray-Player auf dem Markt war. Und da Smart-TVs mit integrierten Apps zur damaligen Zeit noch nicht so weit verbreitet waren, entwickelten sich die Spielekonsolen zu idealen Multimedia-Zentralen.

Doch in der heutigen Zeit, in der nahezu jedes Gerät umfangreiche Multimedia-Fähigkeiten bietet – und das oftmals auch günstiger, kompakter und stromsparender als eine Konsole – hat das einstige Verkaufsargument an Bedeutung verloren. Doch auch die PS5 eignet sich nach wie vor als ultimative TV-Zentrale. Darauf macht Sony jetzt in einem neuen Werbespot aufmerksam.

Sony bewirbt die PS5 als Multimedia-Talent

Mit dem Titel „Unmissable Entertainment“ macht Sony im neuen Video deutlich, dass die PS5 für weitaus mehr als nur Gaming genutzt werden kann. Der Spot bewirbt prominent die Streaming-Fähigkeiten der Konsole und dass Nutzer bequem „jeder Geschichte, jedem Cliffhanger und jeden Moment, bei dem man den Atem anhält“ folgen können und „keine Sekunde der Lieblingsserien und Shows verpassen“.

So bietet die PS5 bereits eine breite Palette an vorinstallierten und herunterladbaren Streaming-Apps für Video und Musik. Dazu gehören populäre Dienste wie beispielsweise Netflix, Amazon, Prime Video, Disney+ oder Apple TV+, die auch alle im neuen Spot beworben werden. Aus diesem Grund titelt auch Sony: „Die PS5 ist der beste Ort zum Schauen“.

Darüber hinaus kann die Konsole (Laufwerk vorausgesetzt) natürlich auch als Blu-ray-Player genutzt werden, die sowohl normale Blu-rays als auch Ultra HD Blu-rays abspielen kann. Zudem ist die Medienwiedergabe von Inhalten wie Videos, Musik und Fotos über externe USB-Speichergeräte möglich, während Formate wie MKV, MP4 und WEBM unterstützt werden.

15 Jahre PS Plus und Rückkehr der PlayStation 30th Anniversary Collection

Einen ähnlichen Werbespot zur PS5 veröffentlichte Sony außerdem in der vergangenen Woche, der jedoch PlayStation Plus in den Fokus rückte – schließlich feiert der kostenpflichtige Abo-Dienst, der 2010 für die PS3 eingeführt wurde, im Juni dieses Jahres seinen 15. Geburtstag.

So gewährte das Video unter anderem einen Rückblick auf die Highlights der vergangenen Jahre, darunter auch Ausschnitte aus einigen der beliebtesten sowie prägendsten Titel, die Teil des PS-Plus-Line-ups waren. Und am Ende gab Sony auch eine Art Versprechen an die Zukunft ab: „Wir fangen gerade erst an“, ließ der PlayStation-Hersteller verlauten.

Übrigens: Nachdem die PlayStation im letzten Jahr ihren 30. Geburtstag gefeiert hatte, bringt Sony in diesem Jahr noch einmal ausgewählte Geräte im Look der beliebten PlayStation 30th Anniversary Collection zurück.

So werden die PS5 Slim Digital, der DualSense-Controller und die PS Portal im Retro-Stil erhältlich sein. Vorbestellungen werden ab dem 23. Juli möglich sein – PS-Plus-Mitglieder erhalten bereits am 21. Juli exklusiven Zugriff auf die streng limitierten Produkte im PlayStation Direct Store.

