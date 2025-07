PS5, PS Portal und DualSense: 30th Anniversary Collection kehrt zurück, aber es fehlt etwas

Sony bringt die PlayStation 30th Anniversary Collection erneut in den Handel. Neben dem DualSense-Controller erscheinen auch der Handheld PlayStation Portal und das PS5-Digital-Bundle in limitierter Neuauflage.

Im September 2025 wird es für Fans der PlayStation eine weitere Gelegenheit geben, Sammlerstücke im klassischen PS1-Design zu erwerben. Die Nachfrage dürfte erneut hoch sein, denn bereits die erste Auflage der 30th Anniversary Edition war innerhalb kurzer Zeit vergriffen. Das Highlight der Sonderausgabe fehlt diesmal allerdings.

Vorbestellungen starten in Kürze

Sony hat in einer offiziellen Mitteilung die Rückkehr der PlayStation 30th Anniversary Collection bestätigt. Bestandteil des Relaunchs sind der DualSense-Controller, der Handheld PlayStation Portal und die PS5-Konsole in der Digital-Edition, alle gestaltet im Retro-Stil der originalen PlayStation. Die Artikel sollen ab dem 29. September 2025 in den Verkauf gehen.

Vorbestellungen beginnen am 23. Juli 2025. Mitglieder von PlayStation Plus erhalten zwei Tage früher, also am 21. Juli, exklusiven Zugriff auf die Produkte im PlayStation Direct Store. Sony weist darauf hin, dass die Produkte hochlimitiert sind.

Preise wurden nicht genannt. Allerdings dürfte es bei den Beträgen bleiben, die Sony im vergangenen Jahr für die 30th Anniversary Edition der PS5 und des dazugehörigen Zubehörs in Rechnung stellte.

Käufer können mit diesen Beträgen rechnen:

PS5 Slim Digital: 499,99 Euro

DualSense: 79,99 Euro

PlayStation Portal: 239,99 Euro

Das begehrteste Stück der Sammlung, die PS5 Pro im limitierten Design zum 30. Jubiläum der PlayStation, bleibt diesmal außen vor. Immerhin wurde sie offiziell auf eine Höchstmenge begrenzt – samt nummerierter Exemplare. Entsprechend findet die PS5-Pro-Edition weder in der Ankündigung von Sony Interactive Entertainment noch in den Beiträgen in den sozialen Medien Erwähnung.

Wie schon beim ersten Schwung im vergangenen Jahr sollten interessierte Spieler beachten, dass die Auflage erneut stark limitiert ist. Genaue Stückzahlen nennt Sony wie üblich nicht. Bei der ursprünglichen Veröffentlichung im vergangenen Jahr waren die meisten Produkte der 30th Anniversary Edition unverzüglich vergriffen und landeten wenig später auf Wiederverkaufsplattformen wie eBay und Co – natürlich nicht zur unverbindlichen Preisempfehlung.

Für Fans besonderer Editionen bietet sich in diesem Jahr übrigens eine weitere Gelegenheit:

Die 30th Anniversary Collection wurde bereits im vergangenen Jahr eingeführt, um das 30-jährige Jubiläum der PlayStation zu würdigen. Die erste PlayStation kam 1994 in Japan auf den Markt, während der europäische Verkaufsstart am 29. September 1995 stattfand.

Was haltet ihr von der Neuauflage der 30th Anniversary Edition? Greift ihr diesmal zu oder interessiert euch die Sonderauflage der PS5 im Stil von „Ghost of Yotei“ mehr?

