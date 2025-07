Sony Santa Monica: Der „nächste große Hit“ soll sich neu anfühlen, ohne eine neue IP zu sein

Sony Santa Monica Studio arbeitet derzeit am nächsten großen Spiel, nachdem „God of War Ragnarök“ bereits einige Jahre zurückliegt. Verantwortlich ist das Team rund um Cory Barlog. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, das noch unangekündigte Projekt basiere auf einer neuen Marke. Das scheint jedoch ein Trugschluss zu sein.

Der Bloomberg-Journalist Jason Schreier äußerte sich mehrfach zu Barlogs noch unangekündigtem Projekt. Auf ResetEra erklärte er: „Ich sage es mal so: Es ist keine neue IP, aber es fühlt sich vielleicht so an. Vielleicht sind die Leute deshalb verwirrt. Bitte fragt mich nicht weiter dazu – wenn ich in Zukunft mehr darüber berichte, dann in einem Artikel, nicht in einem Forum.“

Er stellte zudem klar, dass Gerüchte um ein Science-Fiction-Spiel nicht zutreffen: „Der Science-Fiction-Kram (an den die Leute anscheinend schon seit Jahren glauben?) ist Unsinn.“

Damit widerspricht Schreier Spekulationen, Barlog könnte an einem Sci-Fi-Spiel arbeiten, wie es der Entwickler in der Vergangenheit angedeutet hatte. Stattdessen gehe es offenbar um eine neue Interpretation einer bestehenden PlayStation-Reihe.

Entwicklung läuft im Hintergrund

Barlog, der bereits für „God of War 2“ sowie den Reboot von „God of War“ im Jahr 2018 verantwortlich war, hatte die Leitung der Kratos-Reihe nach „God of War Ragnarök“ im Jahr 2022 an Eric Williams übergeben. Seitdem arbeitet er an einem neuen Projekt, zu dem bislang keine offiziellen Details veröffentlicht wurden.

Schreier berichtete gestern zunächst: „Cory Barlogs Spiel ist der nächste große Hit für Sony Santa Monica. Als ich das letzte Mal mit jemandem darüber gesprochen habe (vor ein oder zwei Monaten), lief es gut.“ Trotz dieser Fortschritte wurde das Spiel noch auf keiner PlayStation-Präsentation gezeigt.

Unklar bleibt weiterhin, woran Sony Santa Monica oder das Team um Barlog tatsächlich arbeitet. Zuletzt gab es Spekulationen, bei einem der Projekte des Studios könnte es sich um ein „God of War“ mit einer neuen mythologischen Ausrichtung handeln, ähnlich dem Konzept des Reboots von 2018. Offiziell bestätigt wurde dies jedoch nicht.

Ein Spiel jenseits von „God of War“ wäre für Sony Santa Monica ein ungewöhnlicher Schritt. Immerhin konzentriert sich das Studio seit Jahrzehnten fast ausschließlich auf Kratos. Als Co-Entwickler konnte das Team jedoch auch in zahlreiche andere Projekte Einblicke gewinnen.

