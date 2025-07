Switch 2: Keine Transparenz und fehlende Planungssicherheit – Kritik an Dev-Kit-Vergabe wächst

Wie der Industrie-Insider „Nate the Hate“ berichtet, sorgt Nintendo mit der Vergabe der Dev-Kits für die Switch 2 weiterhin für Kritik. Besonders die fehlende Planungssicherheit bereitet den betroffenen Entwicklern Sorgen.

Anfang Juni veröffentlichte Nintendo mit der Switch 2 den offiziellen Nachfolger der erfolgreichen Switch und brach damit weltweit erneut Rekorde. Allein in den ersten vier Tagen verkaufte sich die neue Konsole über 3,5 Millionen Mal.

Doch während die Verkaufszahlen der Switch 2 für sich sprechen, wächst unter Entwicklern offenbar der Frust. Bereits kurz nach dem Marktstart beklagten vor allem kleinere Studios und Indie-Entwickler, bei der Vergabe der Dev-Kits übergangen worden zu sein. Infolgedessen konnten geplante Projekte nicht wie vorgesehen für die neue Plattform entwickelt oder veröffentlicht werden.

Eine Situation, die sich in den vergangenen Wochen offenbar nicht verbessert hat. Ganz im Gegenteil: Wie der gut vernetzte Industrie-Insider „Nate the Hate“ berichtet, habe sich die Kritik an der Dev-Kit-Vergabe zuletzt weiter verschärft. Zahlreiche Studios klagen demnach darüber, dass für sie auch weiterhin keine Planungssicherheit bestehe.

Auch langjährige Partner warten weiter auf Dev-Kits

Auffällig ist laut „Nate the Hate“, dass nach seinen Informationen nicht nur kleinere Entwickler betroffen sind. Auch langjährige Nintendo-Partner, die bereits Titel für frühere Plattformen wie die Switch oder Wii U veröffentlicht haben, sollen noch keine Entwickler-Kits für die Switch 2 erhalten haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass Nintendo anders als bei früheren Konsolengenerationen offenbar auf eine transparente Prioritätenliste bei der Verteilung der Dev-Kits verzichtet.

Stattdessen soll die Vergabe der Entwickler-Kits laut Insiderberichten nahezu geheimnisvoll ablaufen. Selbst Studios, die bereits vor Monaten ein Dev-Kit angefordert haben, wissen demnach nicht, wann sie mit einer Lieferung rechnen oder mit der Entwicklung für die Switch 2 beginnen können.

Auch auf direkte Nachfrage habe Nintendo keine Klarheit geschaffen und den Betroffenen lediglich ausweichend geantwortet.

Studios müssen Ankündigungen von Switch 2-Spielen verschieben

Doch nicht nur die fehlende Transparenz kritisieren die Entwickler. Ein weiteres Problem sei die fehlende Planungssicherheit. Ohne ein Dev-Kit können die betroffenen Studios beziehungsweise Entwickler ihre Spiele nicht wie geplant für Nintendos neue Konsole veröffentlichen und sehen sich sogar dazu gezwungen, geplante Ankündigungen für die Switch 2 zu verschieben.

Nintendo äußerte sich zu der Kritik der Entwickler bislang nicht. Die Switch 2 ist seit dem 5. Juni 2025 erhältlich und wird von Nintendo in zwei Versionen angeboten. Das Standard-Modell der Konsole kann in Europa 469,99 Euro erworben werden.

Hinzukommt ein Bundle, das 509,99 Euro kostet und neben der Konsole einen Download-Code für den Fun-Racer „Mario Kart: World“ enthält.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren