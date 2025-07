The Elder Scrolls 6: „Ziemlich spielbar“ – Entwicklung doch weiter fortgeschritten?

The Elder Scrolls 6:

Wie weit ist "The Elder Scrolls 6" in der Entwicklung fortgeschritten? Ein Insider sprach nun davon, dass der Titel "ziemlich spielbar" sei.

Schon 2018 kündigte Bethesda „The Elder Scrolls 6“ mit einem kurzen Teaser an. Mittlerweile sind sieben Jahre ins Land gezogen, ohne dass die Fans mehr zu dem kommenden Fantasy-Titel erfahren konnten.

Allerdings nehmen die Gerüchte zu dem nächsten Teil der „The Elder Scrolls“-Reihe in den letzten Wochen wieder Fahrt auf. Wieder einmal äußerte sich nun der Xbox-Insider Jez Corden zu „The Elder Scrolls 6“. Dieser gab in seinem Podcast an, dass das Rollenspiel möglicherweise schon „ziemlich spielbar“ sei.

Bethesda hält sich noch immer bedeckt

In der neuesten Folge des Podcasts „Xbox Two“ sprachen die beiden Hosts Jez Corden und Rand al Thor unter anderem auch über „The Elder Scrolls 6“. Dabei sprach Corden auch über den möglichen Stand der Entwicklung.

„Wenn der Kern von Elder Scrolls 6 fertig ist oder sich der Fertigstellung nähert-“ begann Corden, als Rand al Thor ihm schnell das Wort abschnitt: „Nun, ich glaube nicht, dass das wahr ist. Das wird noch eine Weile so bleiben. Ist Elder Scrolls 6 überhaupt schon in die Vollproduktion gestartet?“ „Ich weiß nicht – ich habe gehört, es wäre schon ziemlich spielbar“, antwortete daraufhin Corden.

Rand al Thor argumentierte weiter, dass „ziemlich spielbar“ nicht unbedingt viel heißen müsse. Er gehe ebenfalls davon aus, dass bestimmte Aspekte von „The Elder Scrolls 6“ bereits spielbar seien.

Corden erklärte weiter, dass er keine Ahnung hätte, wie weit die Arbeiten an dem Rollenspiel bereits fortgeschritten seien. Informationen von Bethesda zu erhalten, sei schwierig, so der Insider. Er selbst gehe jedoch davon aus, dass sich das Studio derzeit mehr auf „Fallout 5“ konzentriere.

Gibt es bald mehr zu sehen?

In dem Podcast sprachen Jez Corden und Rand al Thor auch davon, dass mehrere Quellen angegeben hätten, dass ein neuer Trailer zu „The Elder Scrolls 6“ existiere. Dieser solle intern bei Bethesda gezeigt werden.

Dies solle aber nicht automatisch heißen, dass die Fans die neuen Bilder ebenfalls zu sehen bekommen. Es sei wahrscheinlicher, dass Bethesda die neuesten Szenen intern verbreitet, um Feedback und Verbesserungsvorschläge der Entwickler einzuholen. Auch könnte der Trailer zu „The Elder Scrolls 6“ dazu genutzt werden, Fortschritte zu präsentieren oder den Entwickungsstand zwischen verschiedenen Teams anzugleichen.

