Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Eine Beleidigung der Entwickler? Umstrittene Referenz wird entfernt

In "Tony Hawk’s Pro Skater 3+4" entdeckten Spieler eine Referenz auf eine bekannte Videospielreihe, die von vielen als Beleidigung der ursprünglichen Entwickler empfunden wurde. Inzwischen hat auch das Team von Iron Galaxy Stellung bezogen.

In den Tagen nach der Veröffentlichung sorgte „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ nicht nur spielerisch für reichlich Gesprächsstoff. Auch mehrere Entscheidungen seitens Activision wurden teils hitzig diskutiert und kritisiert.

So schafften es beispielsweise nur wenige Songs aus den Originalspielen in den Soundtrack von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“. Auch die Tatsache, dass vereinzelte Easter Eggs ausschließlich in der digitalen Deluxe Edition enthalten sind und somit hinter einer Paywall verschwinden, sorgte für Unmut.

Doch noch eine weitere Referenz, die Spieler in „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ entdeckten, erhitzte in den vergangenen Tagen die Gemüter: Dieses Mal geht es um die seinerzeit sehr beliebte „Guitar Hero“-Reihe.

Verpackung von Guitar Hero landete im Müll

Auf Reddit meldeten sich mehrere Spieler zu Wort, die im Waterpark-Level von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ eine Verpackung von „Guitar Hero“ im Müll entdeckten. Neversoft, der ursprüngliche Entwickler der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe, war damals auch für mehrere „Guitar Hero“-Titel verantwortlich.

Vor allem weil Neversoft im Jahr 2014 von Activision geschlossen wurde, sehen viele Spieler in dieser fragwürdigen Anspielung auf die „Guitar Hero“-Reihe eine mögliche Beleidigung gegenüber den ehemaligen Entwicklern.

Das für die Neuauflagen verantwortliche Studio Iron Galaxy meldete sich umgehend mit einer Stellungnahme zu Wort. Eigenen Angaben zufolge können sich die Entwickler nicht erklären, wie die umstrittene Referenz zustande kam. Allerdings sicherte Iron Galaxy zu, diese mit dem nächsten Update entfernen zu wollen.

„Wir haben größten Respekt vor allen, die Spiele entwickeln, und untersuchen derzeit, wie das überhaupt ins Spiel gelangt ist. Vielen Dank an die Community, dass sie uns darauf aufmerksam gemacht hat. Wir werden dieses Element mit dem nächsten Update aus der Umgebungsgrafik entfernen“, schrieb Iron Galaxy.

Nicht alle Spieler übten Kritik

Wie die Reaktionen auf die Stellungnahme der Entwickler zeigen, wurde die Referenz nicht von allen Spielern negativ aufgenommen. Mehrere wiesen darauf hin, dass sie zum teils bissigen Humor der „Tony Hawk’s Pro Skater“-Reihe passe und ihrer Meinung nach erhalten bleiben sollte.

„Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erschien am 11. Juli 2025 für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Switch. Wie die Neuauflagen bei der Presse ankamen, verraten die internationalen Testwertungen.

