Xbox Game Pass: Juli-Nachschub mit vielversprechendem China-Soulslike – Alle Neuzugänge im Überblick

Pünktlich zur Monatsmitte hat Microsoft die zweite Welle der Juli-Neuzugänge für den Xbox Game Pass enthüllt. Nachdem zuletzt „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ direkt zum Release ins Abo rollte, können sich Nutzer in Kürze auf weitere Day-One-Veröffentlichungen freuen.

Doch zunächst einmal ist seit heute wieder der abgedrehte Ego-Shooter „High on Life“ im Game Pass verfügbar, dessen Wiederaufnahme schon mit den ersten Juli-Spielen zu Beginn des Monats angekündigt wurde.

Die ersten Neuzugänge des zweiten Juli-Schubs starten dann am kommenden Donnerstag, dem 17. Juli, mit „RoboCop: Rogue City“ und „My Friendly Neighborhood“. Im Laufe der nächsten zwei Wochen folgen dann Titel wie „Abiotic Factor“, „Farming Simulator 25“ und mit „Grounded 2“ ein weiterer Day-One-Release.

Das potenzielle Highlight dürfte jedoch das vielversprechende China-Soulslike „Wuchang: Fallen Feathers“ darstellen, das am 24. Juli direkt zum Launch im Game Pass zur Verfügung steht und somit ohne zusätzliche Kosten gespielt werden kann.

Ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar:

High On Life (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Alle kommenden Neuzugänge in der zweiten Julihälfte:

RoboCop: Rogue City (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 17. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard My Friendly Neighborhood (Cloud, Konsole und PC) – 17. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Back to the Dawn (Cloud, Konsole und PC) – 18. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Abiotic Factor (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 22. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Wheel World (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 23. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Wuchang: Fallen Feathers (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 24. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Grounded 2 (Game Preview) (Cloud, PC und Xbox Series X|S) – 29. Juli

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Farming Simulator 25 (Cloud, Konsole und PC) – 1. August

Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Diese Spiele werden Ende Juli entfernt

Am Ende des Monats, nämlich am 31. Juli 2025, werden allerdings auch wieder mehrere Titel aus dem Xbox Game Pass entfernt. Wer die entsprechenden Kandidaten noch vor ihrem Verschwinden spielen möchte, sollte sich also beeilen. Alternativ lässt sich auch der Mitgliedschaftsrabatt nutzen, um beim Kauf bis zu 20 Prozent zu sparen. Dieses Mal trifft es jedoch nur drei Spiele:

Gigantic (Cloud, Konsole und PC)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (Cloud, Konsole und PC)

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, Konsole und PC)

Darüber hinaus warten auf Game Pass-Abonnenten auch wie gewohnt neue In-Game-Vorteile: Spieler von „Fragpunk“ freuen sich über die Freischaltung aller aktuellen Lancer und Zugang zum Groovy Night Series-Waffenskins-Bundle mit insgesamt fünf Skins. Für „Asphalt Legends Unite“ steht außerdem das monatliche Geschenkpaket bereit, das den Acura NSX GT3 Evo, 10 Kartenpakete und 500.000 Credits umfasst.

Die neuen Ultimate-Perks beinhalten das Sommer-Vorteils-Bundle für „Super Animal Royale“, damit sich die Spieler passend zur Sommersaison kleiden können. Hinzu kommt das Prodigy Supercharge Pack für „Apex Legends“, das zwei Charakter-Skins (Fuse und Revenant), zwei Waffen-Skins (Volt SMG und Charge Rifle) sowie zwei Banner (Fuse und Revenant) enthält.

Alle weiteren Details und Informationen zu den Neuzugängen, Abgängen und allen anderen neuen Inhalten der zweiten Julihälfte finden Game Pass-Abonnenten wie gewohnt auf der offiziellen Webseite.

