Call of Duty Black Ops 7: Später als erwartet? Insider über Beta-Start und Release

Wie der Insider „The Ghost of Hope“ berichtet, planen die Entwickler auch bei „Call of Duty: Black Ops 7“ eine Multiplayer-Beta. Doch wann soll diese stattfinden?

Den Xbox & Bethesda Games Showcase 2025 im Juni nutzte Activision, um mit „Call of Duty: Black Ops 7“ den neuesten Ableger der langlebigen Shooter-Serie anzukündigen.

Nachdem der Publisher zunächst nur wenige Details nannte, wurde in dieser Woche bekannt gegeben, dass wir uns im Rahmen von Opening Night Live 2025 am Dienstag, den 19. August 2025, auf eine Präsentation von „Black Ops 7“ freuen dürfen. Laut einem auf die „Call of Duty“-Reihe spezialisierten Insider wird es dabei jedoch nicht bleiben.

Wie „The Ghost of Hope“ berichtet, wird „Call of Duty: Next“ in diesem Jahr zurückkehren und dabei ganz im Zeichen von „Black Ops 7“ stehen. Einen konkreten Termin nannte der Insider zwar nicht, sprach jedoch davon, dass das Event irgendwann Ende September stattfinden soll.

Beta startet wohl später als beim Vorgänger

Weiter gab „The Ghost of Hope“ an, dass „Black Ops 7“ wenig überraschend eine Beta spendiert bekommt, mit der die Entwickler mögliche Fehler beziehungsweise Probleme aufspüren und bis zum Release beheben möchten. Im Vergleich mit dem Vorgänger „Black Ops 6“ startet die Beta aber etwas später.

Fand die Beta von „Black Ops 6“ noch Ende August statt, soll die Beta von „Black Ops 7“ kurz nach dem „Call of Duty: Next“-Event Ende September an den Start gehen.

Sollten sich diese Angaben bewahrheiten, dürfte sich das Ganze auch auf den Release von „Black Ops 7“ auswirken. Da die Entwickler etwas Zeit benötigen, um das Feedback zu analysieren und möglicherweise umzusetzen, könnte in diesem Jahr einiges auf deine Veröffentlichung im November hindeuten.

Ungewöhnlich wäre dies jedoch nicht, da Activision in der Vergangenheit immer wieder auf einen Release im November setzte. Möglicherweise erfahren wir diesbezüglich schon auf der Gamescom 2025 mehr.

Die alten Konsolen werden ebenfalls versorgt

Bislang bestätigte Activision nur, dass „Black Ops 7“ in diesem Jahr für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One erscheint. Die Geschichte der Kampagne spielt im Jahr 2035, in der die Welt durch eine brutale Kriegsführung am Rande des Chaos steht.

„Das Black Ops-Team unter der Führung von David Mason greift auf modernste Technologie zurück, um einen manipulativen Feind zurückzuschlagen, der wie kein anderer Furcht als Waffe einsetzt“, heißt es zur Handlung der Kampagne weiter.

Neben der Kampagne warten natürlich auch in diesem Jahr vertraute Elemente wie der umfangreiche Multiplayer oder der Zombie-Modus.