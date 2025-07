Donkey Kong Bananza: Der erste Kracher für die Switch 2? Tests und Wertungen in der Übersicht

Am 5. Juni feierte die Switch 2 ihren weltweiten Launch, doch das Line-up zum Start fiel – zumindest aus First-Party-Sicht – überschaubar aus: Mit „Mario Kart World“ stand lediglich ein neuer Titel von Nintendo zur Verfügung. Dennoch verkaufte sich die neue Konsole hervorragend. Innerhalb von nur vier Tagen wurden 3,5 Millionen Exemplare abgesetzt, ein neuer Rekord.

Doch nun steht in dieser Woche mit „Donkey Kong Bananza“ das erste potenzielle Highlight für die Switch 2 an, das die Verkäufe nochmals kräftig beflügeln könnte. Und die Vorzeichen stehen gut: Kenta Motokura, der Game Director von „Super Mario Odyssey“, zeichnet sich als Produzent für das erste neue Abenteuer mit dem berühmten Affen seit dem 2014 veröffentlichten „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“ verantwortlich.

Ob das Comeback auf der Switch 2 gelungen ist, verraten jetzt die ersten Tests und Wertungen zu „Donkey Kong Bananza“.

Ein triumphales Comeback und Switch-2-Kaufgrund

Um es kurz zu machen: Ja. Nintendo tut mal wieder Nintendo-Dinge. „Donkey Kong Bananza“ hat sich direkt den sechsten Platz der bislang bestbewerteten Spiele des Jahres auf Metacritic gesichert und wird dort nach 83 Reviews mit einem Metascore von 90 Punkten gelistet.

Als größter Pluspunkt wird die zerstörbare Welt hervorgehoben: Die Möglichkeit, Hindernisse zu zerschmettern, sich durch die Erde zu graben und geheime Bereiche freizulegen wird als unglaublich befriedigend und spaßig beschrieben. Zudem gelingt es dem Spiel, die klassischen Elemente der Serie mit innovativen 3D-Plattforming-Mechaniken zu verbinden. Es werden sogar Erinnerungen an Titel wie „Super Mario Odyssey“ oder „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ wach.

Außerdem wird „Donkey Kong Bananza“ als visuell atemberaubend, unglaublich farbenfroh und detailreich beschrieben. Vor allem die Umgebung mit all den Partikeleffekten kann sich sehen lassen. Insgesamt zeige der Titel, wozu die Switch 2 fähig ist. Ebenfalls gelobt werden die Musik und Soundkulisse sowie die umfangreichen Post-Game-Inhalte. Obendrein spreche das Spiel nahezu alle Gruppen an: Gelegenheitsspielern wird eine verzeihende Herausforderungskurve geboten und Hardcore-Fans finden anspruchsvolle Herausforderungen in den Bonus-Levels.

Häufigster Kritikpunkt sind die leichten Einbrüche der Framerate, insbesondere wenn auf dem Bildschirm sehr viel los ist. Allerdings hatten die Entwickler auch schon im Vorfeld eingeräumt und betont, dass die Priorität auf dem Spielspaß und Zerstörbarkeit liegt, auch wenn es zu geringfügigen Leistungsschwankungen kommen kann. Und auch die gelegentlich „wackelige“ Kameraführung kann mitunter für Desorientierung sorgen, vor allem beim Graben unter der Erde. Die Story rückt aufgrund der offenen Struktur zudem stark in den Hintergrund.

Test-Wertungen zu Donkey Kong Bananza im Überblick

Eine der vielen Höchstwertungen kommt von IGN, die 10 von 10 Punkten verteilen: „Der Anführer der Bande ist endlich zurück, um in Donkey Kong Bananza ordentlich auszuteilen – einem brillanten Nachfolger von Super Mario Odyssey und einem fulminanten Comeback für eine klassische Nintendo-Figur. Es war eine mutige Entscheidung, den ersten 3D-Platformer der Switch 2 um Donkey Kong statt Mario herum aufzubauen, doch es hat sich als die beste Entscheidung erwiesen, die Nintendo treffen konnte. […]“

9 von 10 Punkten für das Donkey-Kong-Comeback zückte GameSpot: „Als Teil des Launch-Line-ups für die Switch 2 füllt Donkey Kong Bananza die Lücke für eines von Nintendos typischen umfangreichen Einzelspieler-Abenteuern perfekt. Was aber noch wichtiger ist: Es ist ein hervorragendes Spiel für sich und verdient es, neben Titeln wie Super Mario Odyssey zu Nintendos besten aktuellen Werken gezählt zu werden.“

Ein Kaufgrund für die Switch 2, sagt GamesRadar+, die ebenfalls auf 9 von 10 Punkten kommen: „Das ist der bisher beste Grund, eine Switch 2 zu besitzen, und zeigt Nintendo in seiner absoluten Bestform. Die zentrale Zerstörungsmechanik macht unglaublich viel Spaß, und das kluge Leveldesign sorgt von Anfang bis Ende für pure Freude mit einem Abenteuer, das Marios besten Werken in nichts nachsteht.“

Nicht ganz so euphorisch aber dennoch angetan zeigt sich VGC, die 8 von 10 Punkten vergeben: „Obwohl es nicht ganz an die Genialität von Odyssey heranreicht, ist Donkey Kong Bananza dennoch ein durch und durch unterhaltsamer Switch 2-Plattformer mit einer herzerwärmenden Geschichte und DKs denkwürdigstem Abenteuer seit Jahren.“

Internationale Test-Wertungen in der Übersicht (Auszug):

COGconnected – 100

Inverse – 100

Siliconera – 100

IGN – 100

Washington Post – 100

Multiplayer.it – 95

WellPlayed – 95

Digital Trends – 90

GAMES.CH – 90

GameSpot – 90

Shacknews – 90

Screen Rant – 90

Destructoid – 90

GamesRadar+ – 90

Dexerto – 80

VGC – 80

TheGamer – 80

Guardian – 80

In den nächsten Stunden und Tagen dürften noch weitere Tests zu „Donkey Kong Bananza“ hinzukommen. Es ist wichtig zu beachten, dass sich der aktuelle Metascore daher noch ändern kann – sowohl nach oben als auch nach unten.

Erscheinen wird „Donkey Kong Bananza“ schließlich am morgigen Donnerstag, dem 17. Juli 2025, exklusiv für die Nintendo Switch 2. Preislich werden für das Jump & Run 69,99 Euro für die digitale und 79,99 Euro für die physische Version fällig.

Und wer bislang noch nicht im Besitz einer Switch 2 ist, sollte regelmäßig bei den entsprechenden Händlern vorbeischauen. Bei Amazon, Saturn und MediaMarkt ist die Konsole derzeit vergriffen. Allerdings sind – zumindest bei Amazon – immer wieder vereinzelte Kontingente verfügbar. Nintendo hat sich für die Situation bereits entschuldigt und versprochen, alles daranzusetzen, die Nachfrage zu erfüllen und die Verfügbarkeit zu verbessern.