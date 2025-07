Ein besorgniserregender Trend?: Studie zeigt das Ausmaß des KI-Einsatzes in der Spieleentwicklung

In einer Studie ging Ichiro Lambe, CEO von Totally Human Media, der Frage nach, inwieweit generative KI bei der Entwicklung von Videospielen zum Einsatz kommt. Wie seine Analyse zeigt, zeichnet sich in der Videospielindustrie ein besorgniserregender Trend ab.

In diesem Monat kündigte Microsoft eine weitere umfangreiche Entlassungswelle an, der mehr als 9.000 Arbeitsplätze zum Opfer fielen. Wie sich schnell herauskristallisierte, setzt das Unternehmen künftig verstärkt auf den Einsatz von KI, um Personalkosten zu senken.

Einem aktuellen Bericht zufolge sollen allein beim Mobile-Games-Entwickler King zahlreiche Stellen gestrichen und durch KI ersetzt worden sein. Ein Trend, der sich laut einer aktuellen Studie (via Insider Gaming) in den kommenden Jahren weiter verschärfen könnte. Wie Ichiro Lambe, CEO von Totally Human Media, berichtet, nahm das Unternehmen im Rahmen einer Untersuchung alle im Jahr 2025 auf Steam veröffentlichten Spiele unter die Lupe.

Das Ziel: herauszufinden, wie viele Entwickler oder Publisher bei der Entwicklung ihrer Spiele auf generative KI zurückgegriffen haben. Laut Lambe trifft dies auf knapp 20 Prozent aller in diesem Jahr auf Steam veröffentlichten Spiele zu.

In diesen Bereichen setzen Studios auf KI

Bei seiner Studie griff Lambe auf die Steam-API zurück und erfasste alle Spiele, in deren Produktbeschreibung die Nutzung von KI bestätigt wurde. Anfang 2024 erließ Valve eine Richtlinie, die Entwickler dazu verpflichtet, in den Produktbeschreibungen auf Steam auf den Einsatz von KI hinzuweisen – sofern diese bei der Entwicklung des Spiels in irgendeiner Form zum Einsatz kam.

Laut der von Lambe veröffentlichten Studie entfallen rund 60 Prozent des Einsatzes generativer KI auf die Erstellung visueller Inhalte wie etwa Hintergründe, Modelle oder Ähnliches.

Auch in Bereichen wie Audioerzeugung, Marketing- und Werbematerialien, Text- und Narrative-Erstellung sowie Code- und Spielmechaniken setzen Entwickler laut Studie verstärkt auf generative KI. Der Bericht hebt zudem Spiele wie „inZOI“ und „Nyric“ hervor, in denen der KI-Einsatz eine zentrale Rolle spielt.

Diese beiden Titel ermöglichen es Spielern beispielsweise, per Texteingabe neue 3D-Welten zu erschaffen – eine Funktion, die ohne generative KI kaum denkbar wäre.

Einsatz der KI spielt eine immer wichtigere Rolle

In seiner Studie kam Lambe zu dem Schluss, dass es sich beim Einsatz von KI um einen Trend handelt, der sich in den kommenden Monaten und Jahren deutlich verstärken dürfte. Ein Blick auf die Steam-Statistiken belege diese Entwicklung: Laut Lambe kam bei knapp 7.800 der auf Steam verfügbaren Spiele generative KI zum Einsatz.

Das entspricht zwar nur etwa sieben Prozent aller erhältlichen Titel. Allerdings lag diese Zahl vor knapp einem Jahr noch bei rund 1.000 Spielen und hat sich damit nahezu verachtfacht.

Somit stützt Lambe die Aussagen von Analysten, die in den vergangenen Monaten prognostizierten, dass der Einsatz von KI in der Gamesbranche zu einem weiteren Abbau von Arbeitsplätzen führen wird.

Zumal große Publisher wie Microsoft, Electronic Arts oder Take-Two Interactive bereits ankündigten, KI-Technologien verstärkt in die internen Prozesse einbauen zu wollen.