Entlassungen bei Virtuos: Studio hinter Oblivion Remastered und Metal Gear Solid Delta streicht massiv Stellen – Bericht

Virtuos gilt in der Spieleindustrie als einer der gefragtesten Partner für Remaster, Ports und Outsourcing-Projekte. Doch während das Studio in vielen aktuellen Projekten involviert ist, werden Gerüchte über umfangreiche Entlassungen laut.

Der französische Journalist Gauthier Andres berichtet, Virtuos plane weltweit etwa 300 Stellen abzubauen, was rund sieben Prozent der Belegschaft entspräche. Der Schwerpunkt der Kürzungen liege zunächst in China, wo nach Angaben mehrerer Quellen etwa 200 Mitarbeiter betroffen sein könnten. Zusätzlich sollen bis zu 100 Stellen in den USA und Europa wegfallen.

Virtuos beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 4.200 Mitarbeiter an Standorten weltweit, darunter Niederlassungen in Frankreich, Japan, der Ukraine und Malaysia. Die Studios in Frankreich waren an der Entwicklung von „Oblivion Remastered“ beteiligt.

Vertragliche Rahmenbedingungen beim Oblivion Remaster

Die kolportierte Entlassungswelle fällt in eine Zeit, in der Virtuos Projekte wie „Oblivion Remastered“ abgeschlossen hat. Laut Gauthier Andres setzte das Studio dabei auf hohe Qualitätsstandards, erhielt jedoch aufgrund eines Vertrags ohne umsatzabhängige Lizenzgebühren keine zusätzlichen Einnahmen durch den späteren Erfolg des Spiels. „Das Ergebnis: Die Teams werden für ein reines Vorzeigespiel stark belastet, dessen Rentabilität infrage gestellt werden muss.“

Obwohl „Oblivion Remastered“ die Verkaufszahlen des Originals übertroffen haben soll, blieben Virtuos offenbar zusätzliche Einnahmen verwehrt. Nach Abschluss der Entwicklung kürzte das Studio laut mehreren Quellen Bonuszahlungen und setzte Gehaltserhöhungen aus. Diese Maßnahmen sorgten dem Bericht nach für Unsicherheit in der Belegschaft, die sich nun durch die Entlassungen bestätigt sehen könnte.

Neben wirtschaftlichen Faktoren wird spekuliert, ob Virtuos künftig verstärkt auf generative KI setzen könnte. „Mehrere Zeugen bestätigten mir, dass Virtuos das Thema generative KI ebenfalls in seinem eigenen Tempo und behutsam angeht“, so der Journalist, der von entsprechenden Schulungen erfahren haben möchte.

Eine Quelle wird wie folgt zitiert: „Wir sind innerhalb eines Jahres von einigen Präsentationen auf Gruppenebene zu grundlegenden, aber obligatorischen Trainings für die Angestellten übergegangen.“ Ein direkter Zusammenhang mit den Entlassungen lässt sich bislang jedoch nicht belegen.

Der Blick in die Branche zeigt jedoch, dass Produktionsänderungen dieser Art künftig häufiger vorkommen dürften:

Virtuos hatte in der Vergangenheit umfangreiche Erfahrung mit großen Titeln gesammelt, darunter Projekte wie „Horizon Zero Dawn“ für PC, die Switch-Version von „Dark Souls“ und grafische Arbeiten für „Horizon Forbidden West“. Zudem ist das Studio als Co-Entwickler für „Metal Gear Solid Delta: Snake Eater“ tätig.

Noch liegen keine offiziellen Stellungnahmen seitens Virtuos zu den mutmaßlichen Entlassungen vor. Laut bisherigen Informationen sollen die Kürzungen weder „Oblivion Remastered“ noch das kommende „Metal Gear Solid Delta“ unmittelbar betreffen.