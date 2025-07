Kingdoms of Amalur: Kommt der Nachfolger? Neuer Hinweis befeuert Gerüchte

Kingdoms of Amalur:

Am 1. August findet der THQ Nordic Digital Showcase 2025 statt, der laut dem Publisher auch die eine oder andere Überraschung bereithalten soll. Könnte sich darunter die Ankündigung eines Nachfolgers zu „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ befinden?

Ende Juni kündigte THQ Nordic an, dass der THQ Nordic Digital Showcase 2025 am 1. August 2025 zurückkehren wird. Im Rahmen des Showcase möchte uns der Publisher einen Blick auf ausgewählte kommende Titel ermöglichen.

Zu den bereits bestätigten Auftritten gehören das Remake von „Gothic“, das Rennspiel „Wreckfest 2“ oder „Titan Quest 2“. Darüber hinaus kündigte THQ Nordic an, dass sich die Spieler auf eine oder andere Überraschung beziehungsweise Ankündigung freuen dürfen. Während der Publisher bislang nicht näher ins Detail ging, möchten die Spieler Hinweise auf eine mögliche Enthüllung entdeckt haben.

So sorgte ein vager Hinweis für das Gerücht, dass THQ Nordic einen Nachfolger zu „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ planen könnte.

Deutet ein Markenschutzeintrag auf einen Nachfolger hin?

Wie Nutzer auf Reddit (via PSU) bemerkten, ließ THQ Nordic kürzlich einen Markenschutzeintrag vornehmen und sicherte sich im Bereich Computer-Software und Videospiele den Begriff „Fatekeeper“.

Während ein Teil der Community dem Eintrag wenig Bedeutung beimaß und auf den allgemein gehaltenen Charakter des Markenschutzes verwies, sahen andere darin einen möglichen Hinweis auf ein neues „Kingdoms of Amalur“-Abenteuer.

Schließlich spielten das Schicksal und dessen Hüter in der Geschichte des Rollenspiels eine zentrale Rolle. Beispielsweise wurde der Protagonist im ersten Teil als „der Schicksallose“ bezeichnet.

Als möglicher Entwickler eines Nachfolgers wird Kaiko Games gehandelt – jenes Studio, das bereits für die Neuauflage „Re-Reckoning“ verantwortlich war. Diese erschien im Sommer 2020 für PC und Konsolen.

Entsprechende Erfahrung mit der Marke wären also vorhanden.

THQ äußerte sich bislang nicht

„Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning“ ist für PC, PS4 sowie Xbox One erhältlich und erreichte auf Metacritic eine Bewertung von 72 Punkten. Bei der PlayStation-Community kam die Neuauflage des RPGs etwas besser an: Der durchschnittliche Nutzerscore im PlayStation Store liegt bei 4,36 von fünf möglichen Sternen.

Das originale „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ wurde seinerzeit vom US-Entwicklerstudio Big Huge Games entwickelt und im Februar 2012 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht.

Die Verantwortlichen von THQ Nordic haben sich bislang nicht zu den Gerüchten rund um einen möglichen Nachfolger geäußert. Es bleibt daher abzuwarten, ob der sehr vage Hinweis tatsächlich auf einen neuen Ableger hindeutet oder von der Community lediglich falsch interpretiert wurde.