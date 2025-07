Microsoft: KI und Entlassungen – Unternehmen feiert Einsparungen von über 500 Millionen Dollar

Microsoft macht derzeit mit erneuten Entlassungen von sich reden. Während einer Präsentation in dieser Woche gab das Unternehmen an, allein in den Callcentern über 500 Millionen US-Dollar eingespart zu haben.

Microsoft setzt weiter auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Bei einer Präsentation in dieser Woche gab der Chief Commercial Officer Judson Althoff an, dass der Einsatz von KI die Produktivität in allen Bereichen des Unternehmens gesteigert hätte.

Dabei macht das Unternehmen aus dem amerikanischen Redmond derzeit wieder mit umfassenden Entlassungen von sich reden. Erst Anfang des Monats wurde ein erneuter Stellenabbau angekündigt, von dem rund 9.000 Mitarbeiter betroffen sein sollen.

Microsoft will in diesem Jahr rund 15.000 Stellen abbauen

Nur wenige Tage, nachdem die erneuten Entlassungen in der Xbox- und Gaming-Sparte bekanntgegeben wurden, äußerte sich der Chief Commercial Officer Judson Althoff zu dem Einsatz von KI in dem Unternehmen. Laut internen Quellen habe Althoff angegeben, dass Werkzeuge der Künstlichen Intelligenz die Produktivität in allen Bereichen des Unternehmens steigern konnten, von Vertrieb und Kundendienst bis hin zur Softwareentwicklung.

Allein in den Callcentern soll Microsoft im letzten Jahr über 500 Millionen US-Dollar durch den Einsatz von KI gespart haben, so der Chief Commercial Officer. Dabei habe man außerdem die Zufriedenheit von Mitarbeitern und Kunden gesteigert.

Das Unternehmen bereite zudem den Einsatz von Künstlicher Intelligenz für die Interaktion mit kleineren Kunden vor, so Althoff weiter. Dieses Vorhaben stehe zwar noch ganz am Anfang, soll jedoch bereits zu Einnahmen in zweistelliger Millionenhöhe führen.

Für dieses Jahr hat Microsoft den Abbau von 15.000 Jobs angekündigt. Wie die Kollegen von Windows Central berichten, beläuft sich die Gesamtzahl an Entlassungen doch schon jetzt auf rund 15.300 Mitarbeiter.

KI übernimmt die Aufgaben

Kürzlich wurde erst bekannt, dass von den neuesten Entlassungen auch rund 200 Angestellte des Mobile-Studios King betroffen waren. Der Großteil der Mitarbeiter war mit der Entwicklung und dem Training von KI-Tools beschäftigt, die sie nun ihren Job kosteten.

Die Werkzeuge waren ursprünglich dazu gedacht, die Entwickler bei ihren Arbeiten an den Spielen zu unterstützen. Nun sollen die KI-Tools die menschlichen Mitarbeiter ganz ersetzen.

Wie der Microsoft-CEO Satya Nadella erst Ende April angab, schreibt das Unternehmen schon heute rund 30 Prozent seines Codes mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz. Weiter deutete er an, dass man den Einsatz in Zukunft noch steigern könne, da die Tools immer fortschrittlicher werden und dadurch immer komplexere Aufgaben übernehmen könnten.

