Minecraft: Jetzt mit viralem Song – aber ihr braucht Glück, um ihn zu finden

Die Kinoadaption von „Minecraft“ ist ein voller Erfolg. Der im April in den Kinos gestartete Streifen mir Jack Black und Jason Momoa begeisterte die Zuschauer mit auf dem Spiel basierenden Witzen und jeder Menge Memes.

Eines davon fand nun sogar ihren Weg in das Spiel. Mit dem neuesten Update für die Bedrock-Version können die Spieler Steves Lied „Lava Chicken“ aus dem Film als 8-Bit-artige Schallplatte erhalten. Allerdings brauchen sie dafür eine Menge Glück oder ganz schön viel Ausdauer.

Viraler Song war sogar in den Charts

In „Minecraft“ können die Spieler auf ihren Abenteuern auch Schallplatten finden oder herstellen. Diese können mit einem Plattenspieler beliebig oft abgespielt werden. Während einige der Scheiben zufällig in Truhen oder in Ruinen auftauchen können, müssen für andere bestimmte Aufgaben erledigt oder Mobs erjagt werden.

So auch bei der neuesten Schallplatte, durch die sich die Nutzer eine spezielle Version von „Lava Chicken“ aus „Ein Minecraft-Film“ anhören können. Der Song stammt ursprünglich von Jack Black als Steve. Dieser erklärt in einer Szene, was passiert, wenn man ein Huhn mit Lava kombiniert. Heraus kommt das Lied „Lava Chicken“, das sogar die Charts erobern konnte.

Im Spiel findet sich aber nicht die exakte Version des Lieds aus dem Film. Stattdessen bekommen die „Minecraft“-Spieler eine als längere, 8-Bit-artige Remix-Version von Hyper Potions auf die Ohren.

Super-seltener Mob hat die Schallplatte dabei

Die Platte wird allerdings nur von einem einzigen Monster fallengelassen: dem Hühnerreiter, auch bekannt als „Chicken Jockey“. Der Mob ist nicht nur sehr selten, sondern hat mit seinem Erscheinen bei den Vorführungen des Kinofilms mancherorts sogar zu Ausschreitungen geführt.

Der Chicken Jockey ist ein Baby-Zombie, der auf einem Huhn reitet. Seine Spawn-Rate ist jedoch verschwindend gering. Die Chance, in seiner eigenen Welt auf einen solchen Mob zu treffen, liegt gerade einmal bei 0,25 bis 0,4875 Prozent.

Spieler, die ihre Chancen auf einen Hühnerreiter erhöhen wollen, sollten einen ganzen Haufen Hühner züchten. Dann müssen sie nachts darauf warten, dass Zombies auftauchen und hoffen, dass diese Kinder-Version unter ihnen ist.

Quelle: Minecraft, Dexerto, GamesRadar