PS-Plus-Bonus auf PS5: Gratis-Paket für Abonnenten freigeschaltet

PlayStation Plus kann, je nach gewählter Stufe, ordentlich ins Geld gehen. Bis zu 151,99 Euro kostet das Premium-Abo, die höchste verfügbare Stufe.

Im Gegenzug erhalten Abonnenten diverse Vorteile, darunter grundlegende Funktionen wie den Zugriff auf Online-Modi verschiedener Spiele, Cloud-Speicher und regelmäßig „kostenlose“ Inhalte. Ein solches Gratispaket ist derzeit im PlayStation-Store erhältlich.

Gratispaket für „Fortnite“ exklusiv auf PlayStation

Sony stellt allen PlayStation-Plus-Mitgliedern für „Fortnite“ das kostenlose „Emerald Gamer Pack“ zur Verfügung. Das Paket ist noch bis zum 24. September 2025 erhältlich und enthält folgende Inhalte:

Outfit „Sage“ (mit LEGO-Stil)

Rücken-Accessoire „Silberverstand“

Spitzhacke „Sages Snap-Axt“

Der Download erfolgt über den PlayStation-Store. Nutzer müssen dort „Fortnite – Smaragdgrüne-Gamerin-Paket“ in die Suche eingeben (oder hier klicken), die Option zum Preis von 0,00 Euro auswählen, den Geschäftsbedingungen zustimmen und die Bestellung abschließen. Nach erfolgreichem Erwerb erscheinen die Inhalte direkt im Spielinventar, sobald sich Spieler auf einer PlayStation-Konsole bei „Fortnite“ anmelden.

Für 0 Euro bekommen Abonnenten einige grüne Zusatzinhalte.

Das Paket ist aktuell PS5-exklusiv, könnte jedoch zukünftig auch für andere Plattformen erscheinen. Eine offizielle Bestätigung dazu liegt bislang nicht vor. Allzu viel Begeisterung scheint das Paket nicht auszulösen: Im PlayStation-Store kommt es auf im Schnitt 3,65 von fünf möglichen Sternen.

Neue Spiele im PS Plus-Katalog für Juli 2025

Parallel zum kostenlosen „Fortnite“-Paket hat Sony neue Spiele für die PS-Plus-Stufen Extra und Premium freigeschaltet. Seit dem 9. Juli ist „Cyberpunk 2077“ ohne Zusatzkosten im Abo enthalten. Weitere Titel im Extra-Angebot sind unter anderem „Banishers: Ghosts of New Eden“, das kürzlich für die PS5 Pro optimiert wurde, sowie „Planet Zoo“ und „Tropico 6“.

Am 22. Juli folgt zudem das Day-One-Release von „Abiotic Factor“ für PS5. Für Retro-Fans stehen in der Premium-Stufe zwei Ableger der „Twisted Metal“-Reihe bereit. Die weiteren Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium sind hier aufgelistet.

Außerdem hat Sony die Spiele bekanntgegeben, die im August aus dem Abo-Angebot entfernt werden:

PS Plus Essential, Extra und Premium im August

Als Nächstes steht die Ankündigung der PS-Plus-Essential-Titel für August 2025 an. Üblicherweise erfolgt die Enthüllung am letzten Mittwoch des Monats, diesmal also am 30. Juli 2025 gegen 17:30 Uhr. Die Freischaltung der neuen Essential-Spiele folgt eine Woche später, voraussichtlich am 5. August 2025 zwischen 10 und 11 Uhr.

Auf die Ankündigungen der Neuzugänge für Extra und Premium müssen Besitzer einer PS-Plus-Mitgliedschaft eine weitere Woche warten. Sie erfolgt voraussichtlich am 13. August 2025, bevor es am 19. August 2025 zur Freischaltung kommt.