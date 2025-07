PS5-Deals bis zu 95 Prozent: PSN-Sommerangebote mit tausenden Preisnachlässen gestartet

Sony hat im PlayStation-Store die Sommerangebote gestartet. Damit summiert sich die Zahl der Preisreduktionen auf momentan rund 5.000 Deals, darunter wie gewohnt einzelne Vollspiele, Editionen und auch Erweiterungen. Die neusten Deals enden am 31. Juli 2025.

Zu den aktuell reduzierten Spielen gehört „Forza Horizon 5“, das nun für 52,49 Euro erhältlich ist. Der Rabatt fällt mit 25 Prozent vergleichsweise klein aus. Gleiches gilt für „Assassin’s Creed Shadows“. Hier sank der Betrag auf 59,99 Euro. Einen deutlicheren Preisnachlass von 40 Prozent gibt es für „Elden Ring“, das aktuell für 35,99 Euro angeboten wird. Das Remake von „Silent Hill 2“ ist für 34,99 Euro erhältlich, was einer Ersparnis von 50 Prozent entspricht.

Rabatte auf bekannte Titel

Auch viele der anderen Angebote liegen eher im unteren Prozentbereich: „Indiana Jones und der Große Kreis“ etwa wurde im Preis auf 63,99 Euro reduziert. Das entspricht einer Ermäßigung um magere 20 Prozent. „Clair Obscur: Expedition 33“ kostet aktuell 44,99 Euro, reduziert um 10 Prozent. Der Preis für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ liegt bei 43,99 Euro, 20 Prozent unter dem regulären Preis.

Größere Rabatte werden in der Regel auf ältere und vor allem regelmäßig in den Sales auftauchende Games gewährt. „Red Dead Redemption 2“ ist derzeit für 14,99 Euro verfügbar, was einen Rabatt von 75 Prozent bedeutet. Doch schon bei „Marvel’s Spider-Man 2“ sind es „nur“ 38 Prozent, die den Preis auf 49,59 Euro sinken lassen.

Weitere Deals wie „Tekken 8“ für 29,99 Euro (minus 50 Prozent) oder „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ für 38,49 Euro (minus 45 Prozent) ergänzen das Angebot. Auch „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist nun für 55,99 Euro erhältlich, was einem Rabatt von 30 Prozent entspricht.

Unzählige weitere Deals für PS4 und PS5

Die genannten Spiele sind natürlich nur ein kleiner Bruchteil des momentan gültigen Sales. Nachfolgend einige weitere Beispiele aus den Sommerangeboten im PlayStation-Store.

Alan Wake 2 : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Arma Reforger : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Baldur’s Gate 3 : 55,99 Euro (-20%)

: 55,99 Euro (-20%) Banishers: Ghosts of New Eden : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Cyberpunk 2077 : 17,49 Euro (-65%)

: 17,49 Euro (-65%) Dead Island 2 : 14,99 Euro (-70%)

: 14,99 Euro (-70%) Dying Light 2 Stay Human : 24,49 Euro (-65%)

: 24,49 Euro (-65%) Gang Beasts : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) God of War Ragnarök : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) GTA 5: Premium Edition : 14,69 Euro (-58%)

: 14,69 Euro (-58%) Hell Let Loose : 24,99 Euro (-50%)

: 24,99 Euro (-50%) Helldivers 2 : 31,99 Euro (-20%)

: 31,99 Euro (-20%) Hogwarts Legacy : 18,74 Euro (-75%)

: 18,74 Euro (-75%) Kingdom Come: Deliverance 2 : 52,49 Euro (-25%)

: 52,49 Euro (-25%) Medieval Dynasty : 20,99 Euro (-40%)

: 20,99 Euro (-40%) Metaphor: ReFantazio : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) MotoGP 25 : 48,99 Euro (-30%)

: 48,99 Euro (-30%) Mortal Kombat 1 : 16,49 Euro (-67%)

: 16,49 Euro (-67%) Need for Speed Unbound : 11,99 Euro (-85%)

: 11,99 Euro (-85%) NHL 25 PS5 : 23,99 Euro (-70%)

: 23,99 Euro (-70%) No Man’s Sky : 19,99 Euro (-60%)

: 19,99 Euro (-60%) PGA TOUR 2K25 : 50,24 Euro (-33%)

: 50,24 Euro (-33%) Sea of Thieves : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Star Wars Battlefront 2 : 4,99 Euro (-75%)

: 4,99 Euro (-75%) Star Wars Jedi Survivor : 15,99 Euro (-80%)

: 15,99 Euro (-80%) Star Wars Outlaws : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) Stellar Blade : 59,99 Euro (-25%)

: 59,99 Euro (-25%) Stray : 17,99 Euro (-40%)

: 17,99 Euro (-40%) Teardown : 14,99 Euro (-50%)

: 14,99 Euro (-50%) The Hunter Call of the Wild : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) The Last of Us Remastered : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) The Outlast Trials : 14,79 Euro (-60%)

: 14,79 Euro (-60%) The Quarry : 9,74 Euro (-87%)

: 9,74 Euro (-87%) The Witcher 3 Wild Hunt: 5,99 Euro (-80%)

Das vollständige Angebot ist direkt im PlayStation-Store einsehbar. Dort können alle reduzierten Spiele durchsucht und nach Plattform, Genre oder Preis gefiltert werden.

Wer aktuell keine Spiele kaufen möchte, aber PlayStation-Plus-Mitglied ist, kann sich mit den Neuzugängen im Juli beschäftigen. Der neue Drop für PS Plus Extra und Premium wurde gestern freigeschaltet. Die Essential-Games fanden zwei Wochen zuvor in die Bibliothek.