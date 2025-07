The Last of Us: HBO-Max-Boss spricht über das Aus von Neil Druckmann nach Staffel 2

The Last of Us:

Die dritte Staffel von „The Last of Us“ muss ohne Showrunner Neil Druckmann auskommen. In einem aktuellen Interview sprach nun Casey Bloys, CEO von HBO und Max, über den Ausstieg des Schöpfers von „The Last of Us“.

Neil Druckmann, der mittlerweile auch als CEO von Naughty Dog die Geschicke des PlayStation Studios leitet, zeichnete sich als Creative Director und Autor hauptverantwortlich für das PS3-Spiel „The Last of Us“ und gilt gemeinhin auch als Schöpfer des Abenteuers von Ellie und Joel. Auch am zweiten Teil war Druckmann als Creative Director und Co-Autor beteiligt.

Darüber hinaus agierte er neben Craig Mazin („Chernobyl“) als Showrunner, ausführender Produzent und Autor für die HBO-Serie „The Last of Us“, deren zweite Staffel von April bis Mai dieses Jahres ausgestrahlt wurde. Eine dritte Staffel wurde bereits bestätigt. Doch die wird ohne Druckmann entstehen müssen. Anfang Juli gab der kreative Kopf seinen Ausstieg bekannt. Nun äußerte sich HBO-Max-Chef Casey Bloys in einem Interview dazu.

Trotz Druckmann-Abgang: HBO-Max-Chef macht sich keine Sorgen

„The Last of Us“ zählt zu den beliebtesten und auch erfolgreichsten Videospieladaptionen und Druckmanns Beteiligung hat dazu maßgeblich beigetragen. Doch jetzt liegt die Hauptverantwortung bei Mazin der sich allein um das Drehbuch kümmern wird. Doch Bloys sieht darin kein Problem, wie er jetzt im Gespräch mit Variety deutlich machte.

„Es war natürlich großartig, Neil von Anfang an dabei zu haben“, gab der CEO von HBO und Max zu. „Der Hauptgrund, warum ich The Last of Us machen wollte, war, dass ich nach Chernobyl-Craig fragte: ‚Was möchtest du als Nächstes tun?‘ Und er wollte The Last of Us machen. Das war mir am wichtigsten – Craigs kreative Begeisterung für die Serie.“

Über Druckmann sagte Bloys: „Neils Beteiligung war fantastisch. Viele wissen nicht, dass Neil einen Vollzeitjob hat: Videospiele zu entwickeln und Naughty Dog zu leiten. Das ist eine wirklich große Aufgabe. Daher verstehe ich, warum er sich darauf konzentrieren muss. Aber ich glaube, er hat uns mit der Serie einen guten Bauplan geliefert. Und Craig ist offensichtlich ein Profi, also denke ich, wir werden hervorragend aufgestellt sein. Ich mache mir überhaupt keine Sorgen.“

Neben Druckmann stieg eine weitere Autorin aus

Druckmann selbst bezeichnete seine Arbeit an der „The Last of Us“-Serie als einen „Karrierehöhepunkt“. Zudem sei er „zutiefst dankbar für die durchdachte Herangehensweise und das Engagement der talentierten Besetzung und Crew bei der Adaption von The Last of Us Part 1 und der darauf folgenden Adaption von The Last of Us Part 2“.

In seiner Erklärung machte er jedoch deutlich, dass nun genau der richtige Zeitpunkt für seinen Rückzug gekommen sei. Als Hauptgrund führte er an, dass er sich von jetzt an wieder „voll und ganz auf Naughty Dog und die zukünftigen Projekte“ konzentrieren möchte. Dort hat er als Game Director mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ auch alle Hände voll zu tun.

Neben Druckmann verzeichnete die Serienadaption von „The Last of Us“ aber noch einen weiteren Abgang: Auch Halley Gross gab ihren Ausstieg bekannt. Gross schrieb bereits als Co-Autorin und Narrative Lead an „The Last of Us Part 2“ und fungierte als ausführende Produzentin und Co-Autorin für die zweite Staffel der TV-Adaption.

Doch auch sie habe nach „reiflicher Überlegung beschlossen“, sich zurückzuziehen und zukünftig „einigen wirklich coolen Projekten“ zu widmen. Details dazu verriet sie zwar nicht, allerdings ist bereits bekannt, dass Gross auch eine Rolle in „Intergalactic: The Heretic Prophet“ übernehmen wird. Im Sci-Fi-Abenteuer wird sie AJ, die Agentin von Protagonistin Jordan A. Mun, verkörpern.