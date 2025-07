The Last of Us: So viele Emmy-Nominierungen hat Staffel 2 der HBO-Serie eingeheimst

The Last of Us:

Die Nominierungen für die Emmy Awards 2025, die im September verliehen werden, sind bekannt. Besonders gute Chancen hat dabei HBOs Adaption von „The Last of Us“, die die fünftmeisten Nominierungen aller Kandidaten erhalten hat.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel von „The Last of Us“ konnte auch die zweite Season der TV-Adaption von Naughty Dogs PlayStation-Hit, deren sieben Episoden von Mitte April bis Ende Mai ausgestrahlt wurden, überzeugen. Allein die Auftaktepisode verfolgten in den USA zur Premiere 5,3 Millionen Zuschauer, ein Anstieg von zehn Prozent im Vergleich zur ersten Staffel.

Und obwohl das Finale einen Zuschauerrückgang verzeichnen musste – was möglicherweise auf das Feiertagswochenende zurückzuführen ist – erreichte die zweite Staffel weltweit bereits über 90 Millionen Zuschauer. Damit weist sie einen höheren durchschnittlichen Viewer-Wert pro Episode auf als noch die erste Staffel.

Nun könnten am 14. September 2025 bei den Emmy Awards 2025 weitere Erfolge für „The Last of Us“ winken. Die Nominierungen für die 77. Ausgabe der Preisverleihung für herausragende Leistungen im US-amerikanischen Fernsehprogramm wurden jetzt bekannt gegeben, und die zweite Staffel der Videospieladaption hat die fünfmeisten Nominierungen aller Kandidaten erhalten.

Staffel 2 von The Last of Us trumpft auf: 16 Emmy-Nominierungen

Insgesamt kommt die zweite Staffel von „The Last of Us“ bei der diesjährigen Primetime-Emmy-Verleihung auf 16 Nominierungen (via ComicBook). Allen voran stehen natürlich die beiden Hauptprotagonisten: Pedro Pascal als Joel Miller wurde als Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie nominiert, ebenso wie Bella Ramsey als Beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Ellie Williams.

Zudem gab es vier weitere Nominierungen für herausragende Gastrollen: Kaitlyn Dever für ihre Darstellung von Abby, Catherine O’Hara als Gail, Jeffrey Wright als Isaac und Joe Pantoliano als Eugene. Die restlichen neun Nominierungen verteilen sich auf die Kategorien Produktionsdesign, Casting, Bildschnitt, zeitgenössisches Make-up, prothetisches Make-up, Musiküberwachung, Tonschnitt, Tonmischung und visuelle Spezialeffekte.

Mehr Nominierungen als „The Last of Us“ erhielten lediglich „The White Lotus“ (23), „The Studio“ (23), „The Penguin“ (24) und „Severance“ (27). Somit konnten die HBO-Produktionen dieses Jahr insgesamt 142 Emmy-Nominierungen (via Variety) einheimsen – ein neuer Rekord für das Unternehmen. Dennoch bleibt Netflix der Rekordhalter mit 160 Nominierungen im Jahr 2020. In diesem belegt Netflix mit 120 Nominierungen den zweiten Platz.

Bisherige Emmy-Erfolge und Staffel 3 ohne Druckmann

Wie viele Auszeichnungen „The Last of Us“ letztendlich gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Bereits im letzten Jahr erhielt die erste Staffel beeindruckende 24 Emmy-Nominierungen und war damit die zweithäufigst nominierte Serie des Jahres, nur übertroffen von „Succession“.

Am Ende konnte sie acht Emmys mit nach Hause nehmen: je einen für Nick Offermans Gastrolle als Bill und für Gastdarstellerin Storm Reid als Riley. Zudem siegte die Serie in den Kategorien Bildschnitt, Titeldesign, prothetisches Make-up, Sound Editing, Sound Mixing und visuelle Spezialeffekte. In den begehrten Kategorien Bester Hauptdarsteller und Beste Hauptdarstellerin gingen Pedro Pascal und Bella Ramsey jedoch leer aus.

Währenddessen warten die Fans nun gespannt auf die dritte Staffel von „The Last of Us“, die von HBO bereits Anfang April grünes Licht erhalten hat. Allerdings ist Geduld gefragt: Die Produktion wird erst im nächsten Jahr beginnen, während die Veröffentlichung für 2027 geplant ist. Zudem muss das Team hinter den Kulissen fortan ohne Neil Druckmann auskommen. Der Schöpfer und ehemalige Showrunner hat kürzlich seinen Ausstieg bekannt gegeben.