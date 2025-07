The Legend of Zelda: Nintendo stellt Hauptdarsteller für Link und Zelda vor

The Legend of Zelda:

Nintendo arbeitet derzeit an einer Live-Action-Verfilmung von „The Legend of Zelda“, die im nächsten Jahr in die Kinos kommen soll. Nun hat das japanische Unternehmen die beiden Hauptrollen besetzt und bekannt gegeben, welche Schauspieler Link und Zelda darstellen werden.

Nach dem großen Erfolg von „Der Super Mario Bros. Film“, der nach wie vor als die erfolgreichste Videospieladaption aller Zeiten gilt, kündigte Nintendo im November 2023 das nächste Filmprojekt an: „The Legend of Zelda“. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um einen weiteren Animationsfilm, sondern um eine Realverfilmung.

Abgesehen vom Starttermin, der zuletzt vom 26. März 2027 auf den 7. Mai 2027 verschoben wurde, sind aber noch keine weiteren Details bekannt – bis jetzt. Denn nun hat Nintendo die beiden Hauptrollen für „The Legend of Zelda“ besetzt und bekannt gegeben, welche Schauspieler als Link und Zelda zu sehen sein werden. Ein Fan-Wunsch für die Prinzessin wurde allerdings nicht erfüllt.

Diese Schauspieler verkörpern Link und Zelda

Wie Variety berichtet, meldete sich Nintendo-Urgestein Shigeru Miyamoto, der Erfinder von „Super Mario“, „Donkey Kong“ und eben auch „The Legend of Zelda“, in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X zu Wort und stellte die beiden Schauspieler vor.

„Hier ist Miyamoto. Ich freue mich bekannt zu geben, dass im Live-Action-Film von The Legend of Zelda die Rolle der Zelda von Bo Bragason-san und die des Link von Benjamin Evan Ainsworth-san gespielt wird. Ich bin sehr gespannt, die beiden auf der großen Leinwand zu sehen“, so der legendäre VIdeospielentwickler.

Demnach werden zwei bislang noch eher unbekannte, englische Schauspieler die Hauptrollen in „The Legend of Zelda“ übernehmen. Bragason war bisher in Serien wie „Three Girls“, „The Jetty“ und „Renegade Nell“ zu sehen. Im letzten Jahr spielte sie die Hauptrolle in der Vampirkomödie „The Radleys“.

Ainsworth hatte bislang eine größere Rolle in der kanadischen Comedyserie „Son of a Critch“ und trat außerdem auch in der Netflix-Miniserie „Spuk in Bly Manor“ und in einer Folge von „The Sandman“ auf. Als Synchronsprecher lieh er darüber hinaus auch dem titelgebenden Holzjungen in der Realverfilmung „Pinocchio“ von Robert Zemeckis seine Stimme.

Enge Zusammenarbeit mit Miyamoto und mögliche Trilogie

Die Dreharbeiten für „The Legend of Zelda“ sollen im November dieses Jahres in Neuseeland starten. Für die Inszenierung des Films wird sich Regisseur Wes Ball („Maze Runner“) verantwortlich zeichnen, während der ehemalige Marvel-CCO Avi Arad („Venom“) und auch Miyamoto als Produzenten fungieren werden.

Vor allem auf die Zusammenarbeit mit dem Nintendo-Entwickler wird viel Wert gelegt: Tom Rothman, Vorsitzender der Sony Motion Pictures Group, bestätigte in einem Interview, dass der Film nicht nur funktionieren, sondern sich auch „frisch“ anfühlen soll. Das werde durch „engste Zusammenarbeit“ mit Miyamoto, der den Film „entwickelt und produziert“, sichergestellt.

„Er ist ein wahres Genie in dieser Welt und es ist wirklich seine starke Vision, die ihn antreibt. Er hat sie entwickelt und versteht sie sehr gut. Man muss sich nur die Ergebnisse von Super Mario Bros ansehen, um das zu erkennen“, so Rothman.

Gerüchten zufolge könnte es außerdem nicht nur bei einem „The Legend of Zelda“-Film bleiben: Dem bekannten und in der Regel gut informierten Hollywood-Insider Daniel Richtman zufolge plant Nintendo eine Trilogie, die über einen Zeitraum von sechs Jahren erscheinen soll. Doch zunächst einmal steht der erste Film im kommenden Mai 2027 an.