Xbox Cloud Gaming: Insider streamen jetzt eigene Konsolenspiele auf den PC

Microsoft hält weiter an Cloud-Gaming fest und weitet sein Angebot noch aus. Schon Anfang des Jahres wurde es den Abonnenten von Game Pass Ultimate möglich gemacht, ihre eigenen, erworbenen Konsolenspiele ohne Installation auf Xbox Series X|S, Xbox One und weitere Geräte zu streamen.

Seit neuestem wird den Mitgliedern des Abonnements eine weitere Funktion geboten. Xbox-Insider mit Game Pass Ultimate können jetzt ausgewählte Konsolenspiele in ihrem Besitz auf den PC streamen.

Neue Funktion für die Xbox App

Seit Dienstag können Spieler, die beim Xbox-Insider-Programm mitmachen, das neue Feature in der Xbox App auf dem PC finden. Insider ist das Vorschauprogramm von Xbox und Microsoft. Nutzer, die dabei mitmachen, erhalten einen früheren Zugriff auf neue Updates, Funktionen oder auch Spiele.

Insider finden das neue Feature in der Xbox App auf dem PC unter dem Reiter „Cloud Gaming“ und „Stream your own game“ oder „Streame deine eigenen Spiele“. Rund 250 Spiele aus der eigenen Bibliothek der Nutzer werden derzeit unterstützt. Darunter sollen laut Microsoft auch Titel fallen, die zuvor nicht über die Xbox-PC-App spielbar waren.

Unter den unterstützten Spielen, die die Insider aus ihrer eigenen Bibliothek wählen können, finden sich unter anderem „Balatro“, „Baldur’s Gate 3“, „Final Fantasy 16“ oder auch die „The Division“-Titel von Ubisoft. Weitere Titel, darunter Konsolenspiele und Play-Anywhere-Games, sollen folgen. Alle bisher spielbaren Titel gibt es in einer Übersicht auf der Webseite von Microsoft.

Xbox von Kündigungen betroffen

Anfang des Monats erst gab Microsoft weitere Entlassungen in seiner Gaming-Sparte bekannt. Mehre Entwickler waren davon betroffen, so auch das Studio The Initiative, das gleich ganz geschlossen wurde.

Dazu entschied sich das Unternehmen, mehrere sich in Arbeit befindliche Projekte einzustellen. Neben dem Reboot von „Perfect Dark“, das bei The Initiative in Arbeit war, wurde auch ein neues MMO von ZeniMax Online abgesägt. Dafür entwickelte das Studio, das vor allem für „The Elder Scrolls Online“ bekannt ist, sogar eine ganz neue Engine.

