80 Prozent Rabatt: Populärer PS5-Sci-Fi-Horror zum PSN-Bestpreis im Sale

„Dead Space“ gehört zu den atmosphärisch dichtesten Horror-Erlebnissen. Das Remake des Survival-Horror-Klassikers wurde Anfang 2023 veröffentlicht und bleibt auch heute ein technisches und spielerisches Aushängeschild des Genres.

Entwickelt von Motive Studio und veröffentlicht von Electronic Arts, überzeugt der Titel durch eine verbesserte Grafik, modernisierte Gameplay-Elemente und gezielte Anpassungen im Leveldesign. Und das Ganze gibt es derzeit zum PSN-Bestpreis.

80 Prozent Rabatt auf die Standard Edition

Aktuell ist die PS5-Standard-Edition von „Dead Space“ im PlayStation-Store für nur 15,99 Euro erhältlich. Der ursprüngliche Preis lag bei 79,99 Euro, was einem Rabatt von 80 Prozent entspricht. Das Angebot gilt bis zum 31. Juli 2025 um 0:59 Uhr MESZ.

Vor dem Kauf sollten Spieler allerdings schauen, ob sie den Titel nicht längst in der Bibliothek haben. Denn „Dead Space“ war im vergangenen Oktober ein Teil von PS Plus Essential.

Mit einem Metascore von 89 und einem User-Score von 8,4 auf Metacritic, sowie einer durchschnittlichen Nutzerwertung von 4,7 von 5 Sternen bei über 32.000 Bewertungen, gehört das Remake letztlich zu den bestbewerteten Horrorspielen der aktuellen Konsolengeneration.

Auch unser eigenes Testergebnis fiel mit 9,0 von 10 Punkten äußerst positiv aus:

Modernes Remake eines Horror-Klassikers

Im Mittelpunkt von „Dead Space“ steht der Techniker Isaac Clarke, der bei einer Routine-Mission auf dem Bergbauschiff USG Ishimura mit einem unvorstellbaren Grauen konfrontiert wird.

Das Remake setzt auf sogenannte „strategische Zerstückelung“, die den Kampf brutaler gestaltet. Die Ressourcenknappheit, kombiniert mit einem durchdachten Upgrade-System und gezielten Stase- und Kinese-Fähigkeiten, sorgt wiederum für ein konstant angespanntes Spielerlebnis.

„Dead Space“ richtet sich sowohl an Neulinge als auch an Veteranen des Originals. Die technischen Verbesserungen, darunter eine nahtlose Levelstruktur, neue Dialoge und eine herausragende Licht- und Soundgestaltung, bieten einen modernen Zugang zu einem Klassiker des Sci-Fi-Horrors.

„Dead Space“ ist Teil der laufenden Sommerangebote im PlayStation-Store, die zahlreiche weitere Preisnachlässe umfassen:

Und auch die Juli-Neuzugänge für PlayStation Plus stehen zum Download bereit. Das gilt einerseits für die Essential-Games, die schon vor zwei Wochen freigeschaltet wurden, als auch für die Erweiterung der Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium, die in dieser Woche erfolgte.