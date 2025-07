Bokeh Game Studio: Silent Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama bestätigt Arbeiten an neuem Spiel

Keiichiro Toyama, der vor allem für das 1999 veröffentlichte „Silent Hill“ bekannt ist, werkelt mit seinem unabhängigen Studio Bokeh Game Studio an einem neuen Spiel. Das gab der japanische Entwickler jetzt in einem Interview bekannt.

Keiichiro Toyama gilt als Meister des Horrors und wurde 1999 mit seinem Regiedebüt, dem ersten „Silent Hill“, weltweit bekannt – schließlich erschuf der Japaner eine der ikonischsten Reihen des Survival-Horror-Genres. Später wechselte er zu Sonys Japan Studio, wo er die Horrorreihe „Siren“ hervorbrachte, bevor er sich mit „Gravity Rush“ und dessen Fortsetzung in ein völlig anderes Genre wagte.

Nach der Schließung von Japan Studio gründete Toyama sein eigenes unabhängiges Team, Bokeh Game Studio. Ihr Debüt, der Survival-Horror-Titel „Slitterhead“, erschien im November 2024. Der große Erfolg blieb jedoch aus. Doch Toyama und sein Team geben nicht auf: Nun hat er in einem Interview verraten, dass sie bereits an ihrem nächsten Projekt arbeiten.

Toyama über den (Miss)Erfolg von Slitterhead

Bevor Toyama über sein nächstes Spiel sprach, äußerte er sich in einem Interview mit dem Famitsu-Magazin (via Automaton) aber zunächst zu „Slitterhead“. Er gab zu, dass die Wertungen und Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückblieben, das Spiel sich unter den Fans aber zu einem „Kult-Favoriten“ entwickelt habe. Toyama vermutet, dass die verhaltene Rezeption womöglich darauf zurückzuführen sei, dass unklar war, ob „Slitterhead“ nun ein Action- oder ein Horrorspiel ist.

Wie der „Silent Hill“-Schöpfer aber auch deutlich machte, sei der kommerzielle Erfolg von „Slitterhead“ auch nicht die oberste Priorität gewesen. Stattdessen war es dem Team wichtig, seine Individualität zu zeigen und Dinge umzusetzen, die als großes AAA-Studio womöglich nicht möglich gewesen wäre.

Dementsprechend möchte man sich auch zukünftig neuen Herausforderungen stellen, auch wenn sich Toyama bereits ein wenig Sorgen aufgrund seines Alters mache. „Was die Frage angeht, wie lange wir weitermachen können, wird es ein schwieriges Thema, besonders wenn wir mein Alter berücksichtigen“, erklärte der 55-Jährige. „Ich glaube jedoch, dass ich in Zukunft auch den Staffelstab an die nächste Generation weitergeben muss. Als Studio sind wir noch auf halbem Weg zu unserem Ziel.“

„Wir haben mit der Arbeit an unserem nächsten Titel begonnen“

Toyama bestätigte im weiteren Verlauf des Interviews, dass die Entwicklung des nächsten Spiels bereits begonnen hat. Es wird jedoch keine Fortsetzung von Slitterhead sein und womöglich nicht einmal ein Horrorspiel. Laut Toyama plant das Team, sich verschiedenen Genres zu widmen und den Umfang von Bokeh Game Studio zu erweitern.

„Ich kann die genauen Details noch nicht verraten, aber wir haben mit der Arbeit an unserem nächsten Titel begonnen“, bestätigte Toyama. „Anfangs wollten wir ein Studio sein, in dem wir viele verschiedene Dinge tun können, wie zum Beispiel die Ideen jüngerer Generationen umsetzen und sogar an leichteren Projekten arbeiten.“

„Wieder einmal müssen wir als Studio all unsere Anstrengungen einbringen und beweisen, dass wir der Aufgabe gewachsen sind. Wir arbeiten derzeit auf dieses Ziel hin. Wir befinden uns jedoch noch in der Anfangsphase, daher glaube ich, dass wir in Zukunft weitere Details [über das neue Spiel] bekannt geben können.“

Währenddessen hat Konami unlängst ein Remake von Toyamas „Silent Hill“ angekündigt: Die Arbeiten an der Neuauflage des Horror-Klassikers wurden im vergangenen Monat offiziell bestätigt. Dafür verantwortlich zeichnet sich – wie auch schon für das „Silent Hill 2“-Remake – das Entwicklerstudio Bloober Team. Details wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben.