Call of Duty Black Ops 7: Insider enthüllt den Release-Termin – Gerücht

Anfang Juni kündigt Activision im Rahmen des Xbox Games Showcase 2025 mit „Call of Duty: Black Ops 7“ den neuesten Teil der erfolgreichen Shooter-Reihe an. Außer einem ersten Teaser-Trailer, der keinerlei Gameplay präsentiert, gab es bislang aber noch nicht viel zum Spiel zu sehen. Auch handfeste Details sind kaum bekannt.

So wird die große Enthüllung von „Call of Duty: Black Ops 7“ erst im nächsten Monat auf der Opening Night Live der Gamescom 2025 erfolgen, die am 19. August um 20 Uhr stattfindet. Doch schon jetzt scheint festzustehen, ab wann der mittlerweile 22. Hauptteil der „Call of Duty“-Reihe erhältlich sein wird: Ein Insider hat jetzt den angeblich finalen Release-Termin für „Black Ops 7“ enthüllt.

Black Ops 7 soll Mitte November erscheinen

Demnach soll „Call of Duty: Black Ops 7“ weltweit am 14. November 2025 erscheinen – so spät wie noch nie. Bislang wurden die Spiele von Activisions Millionen-Franchise bis auf eine Ausnahme stets Ende Oktober oder Anfang November veröffentlicht. Lediglich das am 13. November 2020 erschienene „Black Ops Cold War“ wurde ähnlich spät auf den Markt gebracht.

Allerdings gilt zu beachten, dass es sich bislang nur um ein Gerücht handelt. Das macht auch der Insider TheGhostofHope in seinem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Insider Gaming) deutlich. Woher seine Information stammt, gab der Leaker, der innerhalb der „Call of Duty“-Community als gemeinhin gut informiert gilt, jedoch nicht bekannt.

Darüber hinaus äußerte sich der Insider auch erst gestern zur Beta von „Black Ops 7“, die seinen Angaben nach Ende September, kurz nach dem „Call of Duty: Next“-Event, beginnen soll. Auch in diesem Fall würde der Start später als üblich erfolgen. Endgültige Klarheit über beide Termine sollte aber die Enthüllung des Spiels im Rahmen der diesjährigen Gamescom bringen.

Fans von Black Ops 2 können sich freuen

„Call of Duty: Black Ops 7“ gilt als direkter Nachfolger zum 2012 veröffentlichten „Black Ops 2“: Die Handlung führt Spieler in das Jahr 2035 und somit über 40 Jahre nach den Ereignissen des zuletzt veröffentlichten „Black Ops 6“. Dafür können sich Fans auf ein Wiedersehen mit David Mason freuen, dem Hauptprotagonisten des zweiten „Black Ops“. Nun muss er zusammen mit seinem Team gegen einen „manipulativen Feind“ antreten, „der Angst als primäre Waffe nutzt“.

Aus diesem Grund wird das kommende Spiel auch gewisse Ähnlichkeiten zu „Black Ops 2“ aufweisen, was jedoch kein schlechtes Zeichen sein sollte. Schließlich gilt der Shooter aus dem Jahr 2012 bis heute für viele Spieler als einer der besten Teile der gesamten Reihe. Und „wenn du damals ein Fan von Black Ops 2 warst, besonders vom kompetitiven Black Ops 2, dann wirst du in Black Ops 7 eine gute Zeit haben“, versprach Lawrence Metten von Entwickler Treyarch.

Geplant ist die Veröffentlichung von „Call of Duty: Black Ops 7“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Obendrein sollen aber auch die alten Konsolen in Form der PS4 und Xbox One versorgt werden. Außerdem könnte auch eine Version für die Switch 2 folgen, nachdem Microsoft im Zuge der Activision-Blizzard-Übernahme einen Deal mit Nintendo geschlossen hatte.